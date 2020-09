La 2ª fecha del Campeonato Salteño de Voleibol se jugará en la cancha abierta del Colegio y Liceo Crandon hoy domingo 20 de setiembre.

La actividad tendrá en cancha a la rama femenina por la mañana y a la masculina por la tarde.

Así van los partidos y horarios de la segunda fecha:

Femenino

09:00 hs. AVS B – AVS A.

10:15 hs. Ferro Carril A – Universitario.

11:30 hs. AVS C – Ferro Carril B.

12:45 hs. Salto Uruguay – Crandon.

Masculino

14:00 hs. AVS A – AVS C.

15:15 hs. Universitario – Quebracho A.

16:30 hs. AVS B – Quebracho B.

17:45 hs. Viveros – Constitución.

POSICIONES

Repasemos las posiciones en ambas ramas:

Masculino

AVS B 3.

AVS A 3.

Constitución 3.

Viveros 2.

Quebracho A 1.

Quebracho B 1.

Universitario 1.

AVS C 1.

Femenino

AVS A 3.

Salto Uruguay 3.

Universitario 3.

AVS B 3.

Ferro Carril A 1.

Crandon 1.

Ferro Carril B 1.

AVS C 1.