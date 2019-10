Boxeo

Hoy viernes 25 de octubre se realizará la primera velada del Torneo Interligas de Boxeo en el gimnasio «La Meca del Boxeo». En la oportunidad se verán las caras boxeadores pertenecientes a la Liga Norte contra la Liga del Sur de boxeo. Varios salteños viajarán representando al Norte junto a boxeadores de Artigas y Paysandú.

Para el sábado 9 de noviembre en Salto está pactado que se realizará la velada de vuelta del certamen interligas.

SALTEÑOS EN ARTIGAS EN NOVIEMBRE

El viernes 1º de noviembre varios boxeadores salteños participarán de una velada boxística en Artigas, bajo la organización de la Comisión Uruguaya de Boxeo Amateur y Profesional con el Boxing Club de Artigas «Cueva de Guerreros».

Los combates para dicha velada son:

Carlos Da Rosa de Rivera vs David Fernández de Salto (Categoría 81 kilogramos).

Lennon Lupi de Artigas vs Nahuel Cardozo de Tacuarembó (Categoría 60 kilogramos).

Rony Sosa de Tacuarembó vs Mario Furtado de Salto (Categoría 69 kilogramos).

Matías Agüero de Artigas vs Gustavo Prates de Uruguaiana (Categoría 64 kilogramos).

Juan Rodríguez de Maldonado vs Adriano Aduani de Uruguaiana (Categoría 57 kilogramos).

Matías Castillo de Rivera vs Marcelo Moreira de Salto (Categoría 57 kilogramos).

Nauel Acosta de Maldonado vs Felipe Camargo de Uruguaiana (Categoría 64 kilogramos).

Vítor Moura de Artigas Brayan Schepa de Rivera (Categoría 60 kilogramos).

Brayan Noble de Artigas vs Alejandro Severo de Salto (Categoría 91 kilogramos).

Miri Silveira de Artigas vs Victoria López de Rivera (Categoría 60 kilogramos).

Yoel Da Rosa de Artigas vs Santiago Burgueño de Maldonado (Categoría 75 kilogramos).Belén Robaina de Salto vs María Villialponte de Tacuarembó (Categoría 60 kilogramos). Lucio Piegas de Salto vs Fredi Sacia de Tacuarembó (Categoría 64 kilogramos). Melody Escobal de Salto vs Katy De Los Santos de Tacuarembó (Categoría 48 kilogramos).Leonel Rivero de Tacuarembó vs Franco Mazulo de de Maldonado (Categoría 51 kilogramos).

Gimena Ferreira de Salto vs Jessica Moura de Artigas (Categoría 64 kilogramos).

Jhon Britos de Rivera vs Giovani Díaz de Artigas (Categoría 60 kilogramos).