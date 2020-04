Comentarios, análisis y reflexiones son las que aportaron nuestros lectores en la última semana sobre las distintas noticias que publicamos en EL PUEBLO, las mismas son recogidas para nuestra sección semanal Todas Las Voces.

A partir del martes 14 funcionará un puesto de control sanitario obligatorio en

el puente sobre el río Daymán

¡Muy buena medida!

Manuel Albisu

Podrían agregaren abril CULTURAL lo siguiente:

– 1 de abril de 1974.

Homicidio Soldado Nelson Vique.

El OPR33 luego de matar al dueño de un comercio, matan a este Soldado que se presenta en el lugar de los hechos y hieren en la cabeza al Alférez Alfredo Godoy, quien salvó su vida milagrosamente.

– 30 de abril de 1974.

Sargento Artigas Maya.

Perteneciente al Grupo de Artillería Nº 1. Es ultimado en el curso de un operativo contra elementos sediciosos.

– 6 de abril de 1974.

Manuel Tosio Areosa.

Dueño de un comercio, fue atacado y asesinado por la OPR33 en uno de las tantas acciones sangrientas que protagonizaron. En el lugar murió el Soldado Vique, el 1/4/1974.

– 13 de abril de 1970.

Inspector de policia Héctor Morán Charquero.

Es asesinado por HENRY WILLY ENGLER GOLOVCHENKO, en épocas de normalidad institucional, en que regía en el país un gobierno democrático libremente electo por la ciudadanía. El prestigioso médico resulta ser un asesino consumado. Lo acompañaban Antonio Mas Mas, Alberto Cia del Campo, Aurelio Fernandez, Alberto Candan Grajales, Roberto Rohn

-13 de abril 1971.

Secuestro del empresario Ricardo Ferrés quien sería liberado el 28 de enero de 1972.-

-14 de abril de 1972.

Agente Sagunto Goñi.

Muere a consecuencia de heridas recibidas en la emboscada en que fallecieron Oscar Delega y Carlos Leites. Subcomisario y Agente. Acribillados desde dos automóviles, con ráfagas de ametralladora en Rivera y Soca.

HOMICIDAS: Alberto Cia del Campo, Walter de Mello Rodriguez, Juan Valdez Pieri, Nulbio Antunez Acevedo, Leonardo Santos Sandez.

– 14 de abril de 1972.

Agente de Policia Carlos Alberto Leites Carfagno. Acribillado desde dos automóviles, con ráfagas de ametralladora en Rivera y Soca. HOMICIDAS: Alberto Cia del Campo, Walter de Mello Rodriguez, Juan Valdez Pieri, Nulbio Antunez Acevedo, Leonardo Santos Sandez.

-17 de abríl de 1972.

Capitán del Ejército Wilfredo Busconi. Había sido gravemente herido el 17 de abril tras un procedimiento practicado en un predio lindero a una regional del Partido Comunista.

– 20 de abril de 1972.

Soldado Luis Alberto Núñez. Cae abatido en el curso de un allanamiento.29 de abril de 1970: 12 atentados contra diversos jerarcas de U.T.E.

– 30 de abril de 1969.

Atentado con bombas incendiarias contra COPRIN

Para recordar en abril…

Prudencio

Amenazó de muerte a una mujer tras hurtarle la ropa que estaba colgada en el fondo de la finca

Que triste pero como están los presos bien atendidos en las cárceles a algunos les gusta estar mejor adentro que afuera una pena que por dos pesos o un trapo lastimen a la gente.

Salteñaenelsur

Familiares de una persona que pasó a ser enfermo crónico denunciaron que BPS le negó la asistencia

¿Este señor trabajó 30 años y no se acordó de hacer los aportes a la seguridad social? Hoy tendría una jubilación con plus por enfermedad. La viveza criolla te juega en contra a veces.

A no culpar a otros por sus errores y menos hablar sin sustento. En BPS son técnicos los que analizan esas situaciones.

Alfonso Costa

«La realidad de nosotros es otra; no podemos lo que otros pueden»

¿Hay olla popular en Albion?

Julián Benítes

Cayeron los otros

El malandraje no necesita mucho esfuerzo para averiguar o para ubicar a quien es policía. Simplemente recurren a las fotos del diario y los «periodistas» se encargan de sacar fotos y ponerlas en primera plana para que todos sepan quién es o no es milico. Solo dos dedos de frente hay que tener para darse cuenta.

Naca

N. de R.: gracias por las reiteradas clases de periodismo que nos da cada semana, usted, ya que sabe tanto, debería asesorar mejor a los suyos, que son los uniformados. Gracias de todos modos.

Los Servicios de Salud estatales recibieron ambulancia donada por grupo de empresarios

Alvaro Delgado haciendo el trabajo que también tendría que tener al Ministro de Salud y otros miembros del gobierno que están en esa misma tarea. Siempre, el mismo, presente en todo lo que es el accionar del gobierno.

Julián Benítes

Según encuesta de Opción Consultores, AndrésLima ganaría las elecciones de mayo

Creo que no hace falta, leer las encuestas para saber, que el próximo intendente será, el Dr. Andrés Lima. Simplemente con ver como tomó la Intendencia, deudas a todos, Bancos, trabajadores que no cobraban, proyectos que no se cumplian, las calles en el peor estado que se vio nunca, los municipales no podían sacar créditos el pues el Sr. Germán Coutinho no pagaba las retenciones al BROU, los empleados estuvieron sin cobrar sus sueldos por 3 meses, etc. Hoy vemos la mayoria de las calles arregladas, una Ciudad limpia, algunas calles hechas a nuevo, con gran sacrificio se vienen pagando los préstamos, tiene mucho menos personal, mejoró toda la intendencia, otras calles bituminizadas (barrios enteros), las termas arregladas y se ampliaron con más bungalows y se sacaron decenas del personal, que en aquella , época de crisis el Sr Coutiño acomodado.

Bueno, hoy tenemos otra ciudad, renovada y por supuesto mi agradecimiento, como tantos otros y que lo tiene MB merecido.

Yo no tengo dudas que será el proximo intendende, tengo que destacar también a sus asesores y técnicos que lo acompañaron, durante este período de gobierno departamental.

Alberto Dauber