No fue lo mejor.

Pero pudo ser peor, desde el momento que a falta de cuatro minutos, el penal sancionado por Desiderio, cuando Franco Correa barrió el pie de apoyo del delantero de Paysandú.

El árbitro no dudó y desde la carrera del lateral Nahuel Mendietta, la chance inmejorable para la “blanca”.

Metió la bomba buscando el ángulo bien bien arriba del “Nico” Sánchez, pero el arquero apeló a los reflejos que no le faltan. Allá voló.

Allá llegó. Evitó el 1 a 0 de Paysandú. Por eso es que pudo ser peor para Salto que ese 0 a 0 final, en el partido de ida, final de la zona Norte-Litoral. Pero no hay dudas que el reparto de puntos fue para Salto, un moretón en el alma. En un “cuerpo a cuerpo” de local hay que vencer. Y que no se diga que un empate 0 a 0 en casa no es mal negocio, porque la valla terminó invicta. Que el futuro hable a su tiempo.

Pero ese empate no fue buena cosa, para una selección que persistió más en el tiempo final, que tradujo por lo menos tres llegadas, frente a ninguna de Paysandú, a excepción hecha del penal rechazado.

CUESTIÓN DE BÚSQUEDA

En el remate de Colobrado (18′), en un frentazo sobre los 30′ y de última, la diablura de Rodrigo Martínez para filtrarse y esa pelota que cruzó el área sin que nadie llegase a manera de sentencia. El control salteño. Saludable respuesta de anticipo, pero sin vertientes ofensivas a la medida de la necesidad, con Paysandú en la defensa a ultranza de su trinchera, para convertirse en factor clave. La “blanca” fue ocasional en materia ofensiva.

Por los 15′ del primer tiempo, un frentazo de Bruno Díaz que decidió Nicolás Sánchez en la reacción. A los 20′ Salto amenazó con un remate de 40 metros del lateral Diego González (sentido de atrevimiento), hasta que en la media hora, la pegada de Piegas en tiro libre para que Guillermo Romeu hiciera evitar males mayores.

El hecho es que Salto, solo ocasionalmente disfrutó de situaciones objetivas a favor. La ausencia de Errandonea (cinco amarillas), pesó demasiado. Mermó el volumen de llegada, con Mateo Torres-Alan Aranda sin vincularse nunca.

No por nada la ineficacia golpeó la puerta y el moretón en el alma, como consecuencia de la primera historia. En Paysandú a la hora de la segunda secuencia, el fin de alterar. Que sea menos confusa y más esclarecedora.

No será un tiempo de palabra. Sino de hechos. Los gurises “naranjeros” bien que lo van sabiendo. Y desde ya.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido de ida. Final. Categoría Sub 17. Regional Litoral-Norte.

Árbitro central: Juan Desiderio (Artigas)-Muy bien. Asistentes: D. Martínez. C. Salvador.

SALTO (0)- Nicolás Sánchez; Facundo Correa, Brian Ferreira, Jonathan Piegas, Diego González; Rodrigo Martínez, Santiago Soutto (Renzo Legnazzi), Kévin Colobrado (Ignacio Ferreira), Diego Machado (Santiago Duarte); Mateo Torres, Alan Aranda.

Director Técnico: Wilson Cardozo.

PAYSANDÚ (0)- Guillermo Romeu; Nahuel Mendietta, Enzo Aldao, Braian Presentado, Dénis Cáceres; Lucas Castillo, Bruno Díaz, Facundo Romano, Aarón Pérez; Matías Agüero, Sebastián Firpo. Director Técnico: Juan Martín Parodi.

GOLES: no hubo.

Observaciones: a los 86′, Nicolás Sánchez (S) rechazó un remate desde el punto penal, ejecutado por Nahuel Mendietta (P).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Rodrigo Martínez.

EL MEJOR DE PAYSANDÚ: Enzo Aldao.