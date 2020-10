¿Podía caber alguna duda? Y no. Porque aquel 3 a 0 en San José fue demasiada ventaja. Aunque el fútbol puede regalar alguna situación impensada, en casos como estos es inviable. Porque además la lógica, bien que puede asociarse. La misma lógica de un Salto clasificado, ganando otra vez, alcanzando el cuarto partido sin goles en contra.

La verdad sea dicha: sobró el segundo tiempo. Porque ese gol de Enzo Zapata a los 37′ de la primera fracción, golpeando artísticamente la pelota en tiro libre, para colocarla lejos de Diego Moraes. Pero esta vez no hubo resistencia posible. No es la primera vez que Enzo es parte de esta opción: el castigo al cuero, con precisión aplaudible.

Tres goles fuera de casa. Uno adentro. El 4 a 0 en la suma total. Fue una sentencia a la cuenta de un Salto que manejó los tiempos, que fue cerrojo defensivo cuando los maragatos se atrevieron, con rústica pretensión, porque no hubo en ellos, sentido más o menos asociado aunque expuso dos jugadores para el rescate: Elías Pérez en la trinchera y Facundo Peña en zona de volantes, aunque todo en medio de horizontes ofensivos normalmente apagados.

Salto fue apto en la recta final, para no exponerse, se hizo chance de gol por tres veces en Nazareno Rodríguez, Diego Machado y Marcos Rocha y dentro de ese trámite ya cargado de lentitudes, quiso más. Fue más. Pero no tanto más. Solo lo necesario.

De hecho, Wilson Cardozo metió cinco variantes, como para tener en claro que más que equipo, este Salto es un plantel con respuesta. No fue un festival jugando, pero si de recompensa alcanzada. En esa tarde de la lógica campante. Y bien campante.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

********

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido de vuelta. Semifinales. Campeonato del Interior, categoría Sub 17.

Árbitro central: Néstor Coelho (Muy bien).

Asistentes: Anderson González-Damaseno Rodríguez.

SALTO (1 )- Nicolás Sánchez; Mathías Lucas, Valentín Gauthier, Nicolás Libonatti, Marcos Rocha; Adrián Villegas (Francisco Arrúa), Enzo Zapata, Juan Echeguía (Matías Piedad), Fernando Erasún (Nazareno Rodríguez); Sebastián Farías (Diego Argüello), Diego Machado (Marcos González). Director Técnico: Wilson Cardozo

SAN JOSÉ (0)- Diego Moraes; Carlos Cardozo (Bruno Rodríguez), Elías Pérez, Sergio Gómez, Guzmán Montero; Facundo Peña (Pablo Carrero), Gerónimo Bruzzone, Gabriel Etchamendi (Gonzalo Rivoira); Joaquín Cabrera; Jonathan González (Alejandro Gasso).

Director Técnico: Eduardo Díaz.

GOL: 37′ Enzo Zapata (Salto).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Enzo Zapata-Marcos Rocha-Nazareno Rodríguez.

EL MEJOR DE SAN JOSÉ: Elías Pérez-Facundo Peña.