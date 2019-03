Partido fue en el primer tiempo. Hasta el 1 a 0, después que el remate de Colobrado se filtrara en línea sesgada para meterse sobre el segundo palo. Los dos con 10.

La expulsión de Rodrigo Martínez en Salto a los 22′, cuando el golpe de codo no llegó a destino, pero el asistente denunció y el arbitró convalidó.

Por los 35′, Moraes le entró durísimo a Facundo Rodríguez. Cantada, roja directa.

Y partido fue en el primer tiempo, porque Durazno lo peleó y a Salto le costó jugarlo. Incluso, el equipo de Wilson Cardozo, haciendo rebrotar la peligrosa tendencia de dividir la pelota.

Casi un acto antinatural, en función de las aptitudes que Salto es capaz de reflejar de hecho. Pero Durazno llegó para ser limitado en misiones de salida y llegada, a tal punto que en la recta final, no insinuó una sola chance neta frente al marco del «Nico» Sánchez.

La goleada no llegó como maldición y sí como consecuencia de un fútbol tosco, imperfecto.

Sin luces creativas. Salto lo apagó en todas las líneas.

Eso es claro.

UNA RAZÓN DE SINTONÍA

¿Por qué tanta diferencia a favor de Salto en la recta final? Porque circuló, movilizó los sentidos ofensivos, evitó estacionamientos, produjo dinámica.

Lo sacó a pasear a un Durazno abatido. Por los 27′ la definición de Aranda fue soberbia.

Abrió el pie y la colocó al rincón. En los 34′ la mano en el área, el penal sancionado, Errandonea apeló a la clase que no le falta cuando quiere y allá fue esa pelota con destino sentenciado: el 3 a 0.

Acaso, la hora en que Salto acentuó ese todo a favor. De cada progresión, una fórmula potencial en los metros finales. Volantes para construir y llegar (Colobrado el que más) y lo que supuso Aranda generando la sociedad con Errandonea, mientras el ingreso de Duarte abrió otro cauce, evitando la centralización porfiada.

En definitiva, la sintonía sin más giros.

UN GALÁN A CARA LIMPIA

Por los 39′, de Colobrado a Aranda, para ganar en el primer palo y mandarla al gol de primera, como el sentido práctico manda.

En la agonía, ya con el golero rival expulsado, aprovechó la franquicia el ingresado Ferreira. Rechazo en el primer remate y a las piolas el segundo: 5-0.

¿Qué mejor conclusión que esa?

La de saber que Salto es capaz de potenciarse, en la medida que se lo proponga desde la simpleza y no desde el exceso de acarreo de pelotas, que termina por limitar espacios y producir el choque físico que nunca alentará claridades de llegada.

Lotería y pico. De la buena. Sacó boleto semifinalista. Ahora con Paysandú otra vez,

Se conocen. Ya se vieron las caras. Salto dejó el mensaje.

Piropea al futuro. A veces resulta….un buen galán. Y gana por derecho propio.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido de vuelta. Cuartos de Finales. Campeonato del Interior.

Árbitros de Río Negro: Árbitro Miguel Piñeyro.

Asistentes Gonzalo Añasco y Hernán Saldivia.

Asistencia: 400 aficionados.

SALTO (5 )- Fernando Nicolás Sánchez; Facundo Rodríguez, Brian Ismael Ferreira, Jonathan Piegas, Diego Gonzalez; Santiago Sauto (Diego Machado), Kévin Colobrado, Rodrigo Martínez, Alan Aranda, Juan Errandonea (Ignacio Ferreira), Mateo Torres (Santiago Duarte).

Director Técnico: Wilson Cardozo.

DURAZNO (0 )- Rodrigo Santellán, Franco Dinardi, Guillermo Arambillet, Felipe Moraes, Lucas Gerez, Facundo Martínez, Joaquín Pereira, Rodrigo Aragón, Brandon Martínez, Ezequiel Palle, y Ramón Bolognini. DT Fernando Molina.

GOLES: 38′ Kévin Colobrado. Segundo tiempo: 27′ Alan Aranda, 34′ Juan Errandonea de penal, 39′ Alan Aranda, 49′ Ignacio Ferreira.

EXPULSADOS: 22′ Rodrigo Martínez (S), 35′ Felipe Moraes (D). Segundo tiempo: 40′ Rodrigo Santellán (D).