Finalizó el campeonato del Litoral de Básquetbol en divisiones Formativas edición 2016

Tal cual lo informábamos oportunamente, el pasado fin de semana, con la competencia correspondiente a las categorías Sub 16 (Infantiles), y Sub 20 (Juveniles), se completó la diputa del campeonato del Litoral a nivel de selecciones Formativas edición 2016.

Sin dudas una noticia que nos alegró a todos por supuesto, y no fue otra que la decisión tomada en aquella primera reunión de la “refundada” O.B.L. llevada a cabo aquí en Salto el día 20 de abril de 2016, donde uno de los puntos principales fue justamente este, que la competencia a nivel de selecciones Formativas del Litoral retornará después de mucho tiempo, y después lógicamente lo que fuera la consagración de Salto como campeón en dos, de las cuatro categorías que disputaron dicho campeonato. Y más allá del momento actual que vive el básquetbol salteño, ante los hechos de público conocimiento, de ninguna manera esto puede “empañar” el logro conseguido por los chicos que defendieron en esta temporada a la roja de la ·”S” en cada una de las categorías, las cosas como son.

Primero se habían disputado las llaves de categorías Sub 14 (en Mercedes), y Sub 18 (en Salto), donde tras disputar cada uno su serie fijada, en lo que fuera la división Sub 14 (Pre infantiles), allí el campeón fue el representativo de Soriano. En lo que fuera la llave jugada aquí en Salto de categoría Sub 18 (Cadetes), el resultado final marcó que la roja de la “S” dirigida por Ricardo Corbella se consagró como campeón en dicha categoría.

El pasado fin se semana se disputaron las dos llaves restantes, en categorías Sub 16 (Infantiles), la misma se jugó en la capital de la “Heroica” Paysandú, y allí se coronó como mejor la selección local, finalizando Salto en la tercera ubicación.

En lo que refiere a la llave en categoría Sub 20 (Juveniles) disputada también aquí en Salto, más precisamente en el gimnasio del Club A. Universitario, la consagración en forma invicta de la roja de la “S” dirigida por Atilio Lima, al ganar sus tres compromisos disputados.

Los campeones O.B.L 2016

Categoría Sub 14 (Pre infantiles)…Soriano

Categoría Sub 16 (Infantiles)…..….Paysandú

Categoría Sub 18 (Cadetes)……….Salto

Categoría Sub 20 (Juveniles)….….Salto