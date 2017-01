En algunos casos, las redes sociales pasan a incluir opiniones, focos de mira, etc, que guardan relación con la originalidad o con la sorpresa misma de quien en caso como este, ya hace unos 30 años está radicado en el exterior. No es del caso rescatar el nombre, pero sí el contenido de su reflexión. «Leyendo EL PUEBLO por Internet, paso a enterarme que esta noche (por la del miércoles pasado) van a jugar Salto Capital y Salto Interior. Aunque mi lejanía no me permite saber porqué pasa esto que pasa, solo puedo decirles: ¿juega un Salto contra otro Salto en una misma serie?… ¡ah, no… están todos locos! No debe haber cosa más absurda que esta, que un departamento en este caso Salto, tenga dos selecciones en competencia y los dos jugando en una misma llave. Parece que la unidad en mi tierra es cosa fulera. De repente ustedes están ahí y no calibran, pero visto a la distancia, es un disparate».