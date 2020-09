La comunicación oficial de OFI en este caso es la que cuenta, desde el momento que Salto y Colonia en una primera instancia se enfrentarían el sábado en el Dickinson a la hora 15 si de la categoría Sub 17 se trataba. Finalmente será a las 16 horas. Toda la agenda decidida de cara al fin de semana que viene, que determinará el avance de los cuatro semifinalistas en cada una de las categorías. Se trata de repasar el tiempo de disputa que vendrá.

*************

CATEGORÍA DE MAYORES

Sábado 19 de setiembre.

Campo de juego: Casto Martínez Laguarda de San José. Hora de comienzo: 15.

SAN JOSÉ vs CERRO LARGO

Sábado 19 de setiembre.

Campo de juego: Parque Ernesto J. Dickinson. Hora de comienzo: 22.15′.

SALTO vs CANELONES

**********

Domingo 20 de setiembre.

Campo de juego: Estadio Artigas de Paysandú. Hora de comienzo: 17.30′

PAYSANDÚ vs CANELONES DEL ESTE.

Domingo 20 de setiembre.

Campo de juego: Parque Liebig’s de Fray Bentos. Hora de comienzo: 20.15′.

RÍO NEGRO vs ROCHA

**********

CATEGORÍA DE JUVENILES

Sábado 19 de setiembre.

Campo de juego: Parque Dickinson. Hora de comienzo: 16.

SALTO vs COLONIA.

Sábado 19 de setiembre.

Campo de juego: Estadio Eduardo Piazze. Hora de comienzo: 16.

SORIANO INTERIOR vs TREINTA Y TRES.

Sábado 19 de setiembre.

Campo de juego: Estadio Casto Martínez Laguarda. Hora de comienzo: 20.

SAN JOSÉ vs LAVALLEJA

**********

Domingo 20 de setiembre.

Campo de juego: Estadio Artigas de Paysandú. Hora de comienzo: 15.

PAYSANDÚ vs MALDONADO