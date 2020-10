Los dos partidos de vuelta por semifinales del Campeonato del Interior a jugarse hoy sábado. No solo en el Dickinson, también en el estadio Artigas de Paysandú. La categoría Sub 17 resuelve quienes avanzarán a la instancia definitiva. Salto ganó de visitante 3 a 0 y en el caso de Treinta y Tres, ganando en casa a Paysandú 2 a 0. La chance de rehabilitación de la «blanca» y si ello sucede, un topetazo final más que posible: el de sanduceros y salteños.

Sábado de resoluciones. Eso está claro.

A LA CANCHA

Paysandú y Treinta y Tres.

Sábado 10. Hora 16.

Terna de Artigas: Carlos Paz, Mauro Melo y Alvaro Machado.

Salto vs San José.

Sábado 10. Hora 16.

Terna de Rivera Capìtal: Néstor Coelho, Anderson González, Damaseno Rodríguez.

MAYORES: ¿LA HORA DE ROCHA?

A su vez hoy sábado, el juego definitivo de Rocha y Canelones en categoría de mayores. Uno de los dos accederá a la final, con el ganador de Salto y Cerro Largo. En el partido de ida disputado en Canelones fue 0 a 0. Interrogante a distancia: ¿qué peso-gravitación de Rocha a partir de su localía? Cabe recordar que en Cuartos de Final, Rocha eliminó a Río Negro y Canelones a Paysandú.

Sábado 10. Hora 18.

Terna de Florida y Durazno. Fernando Martínez, Fabriicio Trezza, Wáshington Romero.

Rocha vs Canelones.