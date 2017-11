Desde el pasado 1º de noviembre, Salto cuenta con un 8ºTurno judicial el cual funciona en la órbita penal y aduanera, y atiende sobre todas las cosas las causas que son anteriores al nuevo Código del Proceso Penal. La existencia de ocho sedes judiciales en el departamento hablan a las claras de un crecimiento exponencial de la población y con ello de la multiplicación de problemas de toda índole. En ese sentido, las autoridades del Poder Judicial, en reconocimiento al crecimiento demográfico y de causas que se presentan en las distintas sedes, atento a que esto ya era una necesidad, aprovecharon la aprobación de un nuevo sistema penal para instalar el juzgado de marras.

El mismo tiene como titular a la Dra. Paula Liliana March, quien ya se desempeñó como jueza de Familia y Violencia Doméstica en Salto.

MÁS DEFENSORES

PÚBLICOS

Son al menos nueve los defensores públicos con los que cuenta Salto, tras la designación de nuevos cargos con el fin de cubrir todos los aspectos que conciernen al nuevo código de procedimiento penal. El defensor público, es el también conocido defensor de oficio y se trata de un abogado que debe defender las causas de quienes los convocan por la simple razón de preferirlos y no necesariamente por el hecho de no contar fondos con el fin de pagar un abogado particular. La cantidad de funcionarios en la defensoría pública se incrementó sobre todo desde el advenimiento del nuevo proceso penal, que requiere la defensa obligatoria de personas que pueden verse implicadas en hechos delictivos o en casos en los que se encuentran bajo sospecha.

Pero los defensores públicos en Salto también entienden en la materia de Familia y Violencia Doméstica, donde hay tres sedes específicas para este tipo de casos.

TRES FISCALES Y

MUCHOS ADSCRIPTOS

Por otro lado, actualmente hay por lo menos tres fiscales letrados departamentales y varios adscriptos, que son los asistentes del fiscal que entiende en causas y actúa también en audiencias y casos que le son delegados por el titular de la fiscalía letrada departamental.