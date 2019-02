El fracaso de la selección de Salto mayor en la presente Copa Nacional de Selecciones de OFI por no haber pasado de fase fue grande, los dirigidos por Jorge Noboa terminaron terceros en la serie “B” del Regional Norte Litoral únicamente quedando por encima del discreto Dolores.

Salto mostró poco juego en todas sus presentaciones, como equipo no estuvo aceitado y encima algunas de sus figuras estuvieron en un bajo nivel como por ejemplo Marcelo Menoni o Alexander Píriz, de los cuales sin dudas se esperaba algo más.

Salvaron la cuota el golero Regueira con importante atajadas, Javier Gómez en algunos partidos, Valentín Fornaroli cuando le tocó jugar, lo hizo, la entrega de Darío Rondán y el aporte goleador de Luis “Titi” Leguisamo, quien fue el artífice de la mayoría de los goles naranjeros.

Al resto les quedó grande la selección o al menos no estuvieron a la altura de la competencia por lo hecho en cancha.