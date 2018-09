Fútbol de Niñas: comienza la segunda rueda en Peñarol

La selección de Salto 13 años dirigida por Gari Castro jugará este fin de semana en Tacuarembó la fase semifinal de la “Copa Conmebol” del Campeonato Nacional organizado por AUFI.

Los rivales de Salto serán Interbalnearia de Canelones, Fernandina de Maldonado y el anfitrión Tacuarembó.

Los partidos de la serie son los siguientes:

Sábado 22 de setiembre.

Primera Fecha.

15:00 hs. Salto – Tacuarembó

16:30 hs. Interbalnearia – Fernandina

Domingo 23 de setiembre

Segunda Fecha.

10:00 hs. Tacuarembó – Fernandina

11:30 hs. Salto – Interbalnearia

Tercera Fecha.

15:30 hs. Salto – Fernandina

17:00 hs. Interbalnearia – Tacuarembó.

LAS OTRAS SERIES

Las otras series del Campeonato Sub 13 se jugarán en las ciudades de Trinidad y Paysandú, la primera va éste fin de semana y la segunda será en el mes de octubre. Con todos los detalles:

Sede Trinidad – 22 y 23 de setiembre.

Liga Trinitaria (local zona 4)

Liga Maldonadense (zona 1)

Liga Ofif (zona 5)

Aufi (zona 9)

Liga San José (zona 5)

Sede Paysandú – 6 y 7 de octubre.

Liga Sanducera (local zona 3)

Liga de Young (zona 4)

Liga Regional del Sur (zona 7)

Fifi (zona 8)

La segunda rueda del Campeonato de fútbol de niñas se jugará en dos series, la actividad estará comenzando éste domingo 23 de setiembre en la cancha “Manito Bisio” de Peñarol. Vale señalar que la segunda parte de la temporada se jugará en dos series:

Serie 1: Remeros, Almagro, Sol de América, Ceibal, Gladiador y Liga Agraria.

Serie 2: Sud América, Saladero, Peñarol, Salto Nuevo, Hindú y Nacional.

Con todos los partidos de la primera fecha de la Segunda Rueda:

13:30 hs. Liga Agraria – Almagro Sub 14.

14.30 hs. Liga Agraria – Peñarol Sub 11

15:20 hs. Nacional – Hindú Sub 14

16:20 hs. Gladiador – La Blanqueada Sub 11

17:10 hs. Gladiador – Ceibal Sub 14

18:10 hs. Almagro – Salto Nuevo Sub 11

19:00 hs. Salto Nuevo – Peñarol Sub 14.

COPA SALTO CIUDAD TRICOLOR A LA CANCHA

La Copa “Salto Ciudad Tricolor” organizada por la sub-comisión de baby fútbol de Nacional comenzó ayer viernes 21, continuará hoy sábado 22 y finalizará mañana domingo 23 de setiembre. Las categorías en competencia serán de la 2006 a la 2010, los partidos irán hoy sábado en cancha de Atahualpa y en la cancha grande de Nacional. Con equipos de Argentina y de varias partes del Uruguay, la Copa Salto Ciudad Tricolor sale a la cancha.