Universitario: goleó en sub 14 y lo golearon en sub 15

Con un segundo tiempo desnivelante en que encontró espacios disponibles primero y el gol después, furia desatada para golear 5 a 2 a Rivera y conquistar la condición de finalista en el regional Norte-Litoral, categoría sub 17 del Campeonato del Interior.

Después del 1 a 1 al cabo del primer tiempo, en que Salto y Rivera se alternaron en el control del trámite y las imperfecciones técnicas no faltaron, la recta final marcó para el equipo de Wilson Cardozo un desequilibrio a todo vuelo. Aranda llegó al segundo gol tras el rebote que dio el arquero rival, pero seis minutos después Arizaga ensayó un remate que dejó vacío de reacción al «Nico» Sánchez.

Pero lo saludable de Salto, se fue radicando después. Por más reserva anímica, porque enderezó el barco y llegó a buen puerto. Furia para superar la tempestad que en algún pasaje generó Rivera. El tercer gol de Aranda a la medida de la necesidad. Torres fue infalible para el cuarto y Piegas sedujo con el quinto, barriendo con las señales ya desflecadas del rival en materia de resistencia. El 5 a 2 resultó terminante.

La condición de finalista y ahora el rival en la secuencia que resta es Paysandú, que empatando ayer 1 a 1 en Tacuarembó, dio el paso clave para resolver el mejor del Regional Litoral-Norte.

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Dickinson. Asistencia: 240 aficionados.

Partido de vuelta. Semifinal. Terna de Guichón.

Árbitro central: Carlos Valdomir (Bien). Asistentes: José Pelayo-Edward Chuayré.

SALTO (5)- Nicolás Sánchez; Diego Machado (Kévin Colobrado), Brian Ferreira, Facundo Rodríguez, Facundo Correa; Santiago Soutto, Ezequiel Martínez, Alan Aranda (Pablo Echagüe), Jonatan Piegas; Juan Errandonea, Mateo Torres. Director Técnico: Wilson Cardozo.

RIVERA (2)- Rudisney Bueno; Igor Sanguinetti, Joaquín Ferreira, Scirgalea (Lucas Díaz), De Mello; Cristian Sandín (Agustín Gonzálvez), Arizaga, Rodrigo Martínez; Samuel Carreras; Luis Güedes (Martín Alvez), Robinson Segui. Director Técnico: Richard Quintanilla.

GOLES: 21′ Torres (S); 25′ Carrera (R). Segundo tiempo: 6′ Aranda (S); 12′ Arizaga (R); 16′ Aranda (S); 30′ Torres (S); 35′ Piegas (S).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Alan Aranda-Mateo Torres

EL MEJOR DE RIVERA: Samuel Carreras.

******************

PRIMERO EN SALTO;DOMINGO 20 HS

La primera final sub 17 entre Salto y Paysandú será el domingo en el Parque Dickinson, a la hora 20. El desquite el miércoles de la semana próxima en el Parque Artigas de Paysandú. En caso de empate en puntos, decide la diferencia de goles.

*********

UNIVERSITARIO JUGANDO

Los juveniles de Universitario, prolongando la serie de partidos amistosos en Montevideo. Ayer por la tarde ante Nacional, la sub 14 goleó 6 a 1, con tres goles de Gonzalo Aguirre y los restantes de Joaquín Revello, Antonhy De Ávila y Emanuel Castro. En sub 15, Nacional se impuso 5 a 0. Hoy jueves, Universitario cierra la gira ante Danubio, afrontando en las dos categorías.