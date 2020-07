El lunes 22 de junio en la Liga Salteña de Fútbol, la decisión fue abrumadora: no jugar.

Pero además de la «A» (menos El Tanque) y los neutrales, igualmente la posición contraria de la «B» y la «C. A esa altura el manto de incertidumbre era real y ahora en buen romance, se prolongan determinados signos de interrogación.

Ocurre que el cumplimiento de las fases NO ASEGURA el retorno del fútbol, si en los primeros días de setiembre, LA SITUACIÓN

DE LA PANDEMIA NO ESTÁ DEFINITIVAMENTE CONTROLADA.

Para que se tenga en claro: las fases que abarca el protocolo como cuestión vital y paso previo, si la chance definitivamente existe. Serán las autoridades sanitarias las que plasmarán la última resolución.

Por sí o por no.

¿CUÁL ES EL FUTURO?

El pasado sábado con el Congreso del Litoral-Norte funcionando en Salto, asistencia de delegados de ligas, que reflejaron la incertidumbre que reina por esos ámbitos: sobre todo la situación de los departamentos linderos, Paysandú y Artigas.

En el caso de ambas ligas, la realidad es una: NO SABEN QUÉ HACER. En Artigas, con brotes de Coronavirus vigentes y la amenaza en función de la frontera con Brasil.

La selección de Paysandú en tanto, retornó a escena, pero con la herida abierta que supone la duda de volver a jugar.

Mientras el torneo local como parte misma del suspenso.