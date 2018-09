Selecciones juveniles de Salto y Tranqueras

Las selecciones juveniles de Salto y Tranquera en la categoría Sub 14 jugaron en la tarde de ayer en el Estadio Dickinson por la última fecha de la primera rueda del torneo de OFI. Si miramos la tabla de posiciones antes de comenzar el partido, veríamos como se tenía que desarrollar la conntienda. Y en gran parte fue así. Una selección juvenil de Salto que jugó a discreción ante un rival que por momentos intentó frenar las ansias de Salto pero no lo consiguió y la primera parte se cerró con 4 goles de ventaja para los chicos locatarios. Con esa ventaja Salto bajó revoluciones en el segundo tiempo, pese a que siempre llevó la iniciativa y por algún pasaje exigió al máximo a la defensa “amarilla” de Tranqueras que de la mano de un juvenil Gaspar Osorio que se las ingenió para estar en “todos lados”, fueron llevando esa diferencia en el marcador pero no pudieron avitar tres nuevos goles para cerrar un 7 a 0 final.

ASÍ JUGARON

Estadio Dickinson.

Público 80 personas.

Árbitros de Artigas. Carlos Ramis (bien), Carlos Paz y Albanio Machado.

Veedor: Héctor Coronel.

-SALTO (7)

Kevin Fagúndez, Piero Rastellino, Aarón Suárez, Fernando Scarrone y Gonzalo Olivera, Valentín Massarino, Enzo Zapata y Joaquín Zacarias, Bautista Belgeri, Luciano Capillera y Francisco Arrúa. También jugaron. Matías García, Juan Godoy, Federico Ruiz, Mauro de Mora y Pablo Irabuena.

-Técnico: Gustavo Cardozo.

-TRANQUERAS (0)

Renato Cabral, Juan Ibañez, Bruno Sosa, Felipe Da Silva y Alan Ribeiro, Anderson Betalerry, Matías de Arrascaeta, Enzo Otegui y Robert Moraes, Gaspar Osorio y Samuel Barreto. También jugaron: Cristian Silveira (golero), Natanael Darín, Víctor Suárez, German Alvez y Halan Dos Santos.

-Técnico: Wáshington Plaza.

Goles: 5 y 33 Valentín Massarino, 14 Luciano Capillera, 30 y 50 Valentín Zacarias, 74 Francisco Arrúa y 82 Federico Ruiz de penal.

-El mejor de la cancha: Valentín Massarino.

-El mejor de Tranqueras: Gaspar Osorio.

POSICIONES

-Sub 14. Paysandú y Guichón 12 puntos, Artigas 10 y Salto 10, Rivera y Tacuarembó 1, Tranqueras no consiguió puntos.