Ayer a la mañana en las instalaciones de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM) se realizó la ceremonia oficial de entrega de los 3.990 equipos deportivos destinado a los clubes de baby fútbol que integran actualmente la Liga Salteña de Baby Fútbol.

Ya hace más de un mes que los clubes los vienen utilizando y lo harán por el lapso de dos años de acuerdo al convenio establecido entre CTM Salto Grande y la Liga. Vale recordar que los equipos deportivos son para cada una de las categorías (planteles de 6 a 13 años y planteles del baby femenino Sub 10, Sub 13 y Sub 16) de los 22 clubes que integran actualmente la Liga.

Dichos equipos fueron adquiridos tras la donación realizada por Comisión Técnica Mixta de Salto Grande – Delegación Uruguaya al baby fútbol salteño para de esa manera fomentar y apoyar dicha actividad deportiva.

60 MIL DOLARES DE COSTO TOTAL

En total fueron 3.990 equipos (camiseta, short y medias) los que se entregaron, algo que sin dudas redundó en un alivio económico para los clubes. El costo global de la confección anduvo orillando los 60 mil dólares, cifra que fue absorbida en su totalidad por Salto Grande. La ceremonia de presentación de los mismos se realizó en las instalaciones de CTM, contando con la presencia de niños representantes de los 22 clubes salteños.

AUTORIDADES PRESENTES

En cuanto a las autoridades presentes estuvieron, el Ing. Gabriel Rodríguez, Presidente de la Delegación del Uruguay CTM Salto Grande; Eduardo Bandeira, Vicepresidente de la Delegación del Uruguay CTM Salto Grande; Dr. Carlos Albisu, delegado uruguayo de CTM y autoridades de la Liga Salteña de Baby Fútbol encabezadas por su presidente Germán Fernández.