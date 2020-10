Con Cerro Largo a las 18. Es la cita con prólogo de final

Desde las 18 horas en el Parque Ernesto Dickinson, con Salto y Cerro Largo para resolver quién de los dos avanza a la final del Campeonato del Interior en categoría de mayores. Tras el equilibrio 2 a 2 en suelo arachán, la chance abierta para que el seleccionado en manos de Jorge Noboa plasme el fin.

El empate y los dos goles de visitante, amparan una perspectiva vital para clasificar y aunque no todo está resuelto, el confiable Salto sabe de qué se trata la misión.

Restará saber si existe margen para el suspenso o definitivamente no. Que implica Cerro Largo jugando en condición de visitante. De lo que no hay dudas es que Salto es capaz de prolongar la aptitud de funcionamiento y el gol que no le falta.

Eliminó a Canelones y va por Cerro Largo.

Desde la Dirección Técnica, la no variación de los 11. Un toque de lógica en función del producto generado una semana atrás. A la medida de un Salto para ser finalista, el de Carlos Regueira; Javier Gómez, Elbio Conti, Matías Bentín, Braian Almeida: Richard Toriani, Alejandro Pintos, Fabio Rondán, Emiliano Maciel; Luis Leguísamo, Denis Ferreira.

AL ESTADIO

Domingo 11 de octubre. Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Partido de vuelta. Semifinales del Campeonato del Interior. Categoría de Mayores.

Salto vs Cerro Largo.

Terna de Soriano Interior: Eduardo Castillo, Roberoi Galizzi, José Luis Moyano.

Resultado del partido de ida: Cerro Largo 2 Salto 2.

