Litoral O.B.L : Todos los resultados registrados en la 1ª fecha, la segunda será en Paysandú

Saldo por demás positivo, dejó para Salto la disputa de la primera fecha el pasado fin de semana, donde tras enfrentar el sábado a la selección de Paysandú, y en la jornada de domingo a su similar de Soriano, Salto consiguió la victoria en dos, de las tres categorías participantes en ambas jornadas, donde los resultados de victoria correspondieron a la roja de la “S” en divisiones U13 y U17 en ambos partidos, siendo a su vez derrota también en las dos jornadas de los chicos salteños en categoría U15

Esto pasa, y estadísticamente se sabe que existirá siempre una categoría (o más) que por un tema generacional, cuando la misma se destaca en las categorías más chicas, eso después se mantiene a lo largo de las temporadas siguientes (hablamos de Formativas), no hay misterio en cuanto a esto, siendo un aspecto que también se registra en el campeonato local desde siempre, y no será este torneo del Litoral la excepción, a la hora de buscar argumentos válidos para evaluar cualquier resultado, así de simple.

Todos los resultados

Campeonato del Litoral O.B.L

Selecciones participantes: Salto, Paysandú, y Soriano

Categorías Formativas U13, U15, y U17

Primera fecha: (Sede Salto)

Sábado 27 de julio

SALTO vs PAYSANDÚ

Categoría U13: Salto (98) – Paysandú (80)

Categoría U15: Salto (79) – Paysandú (104)

Categoría U17: Salto (61) – Paysandú (59)

Domingo 28 de julio

SALTO vs SORIANO

Categoría U13: Salto (90) – Soriano (74)

Categoría U15: Salto (49) – Soriano (93)

Categoría U17: Salto (66) – Soriano (62)