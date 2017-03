En la suma total, Florida fue el tercero y Salto el segundo, en este caso por menor diferencia de goles en relación a Colonia. Por esa razón, los albirrojos serán rivales del combinado “naranjero”, ganador por dos veces ante Cerro Largo, para quedarse con una de las cuatro plazas semifinalistas en la edición 2017 del Campeonato del Interior.

La restante llave incluirá a Colonia y Río Negro. Los albicelestes acceden al nuevo turno como mejor perdedor. Colonia de última fue terminante ante Treinta y Tres. Vapuleó de local por 6 a 1 y 9-2 en el cómputo toral. Luego de disputados los encuentros revanchas, Colonia, Salto, Florida y Río Negro serán quienes definan la 14 edición del torneo de Juveniles denominado “Lucas Perdomo”. Ese es el hecho puntualmente esencial para tener en cuenta.

LA FECHA QUE PASÓ

COLONIA 6-1 TREINTA Y TRES (global Colonia 9-2)

32´Guillermo da Silva, 40 Matías Gonzalez, 56´ Emiliano Villar, 71´penal, 83´y 85´Facundo Illada (C) 67´Yhojan Gaarcía (TyT)

**********

CERRO LARGO 0-1 SALTO (Global Salto 3-1)

13´Enrique Alejandro Rosas Pintos

**********

RIO NEGRO 1-O FLORIDA (Global Florida 5-3)

85´Lorenzo Almirón de penal

LA HORA DE LOS CRUCES

El próximo fin de semana, con estos partidos que vendrán.

Colonia (1ero) vs Río Negro (mejor perdedor)

Salto (2do) Florida (3ero)

EN LA TABLA

Equipos PJ PG PE PP GF GC PTS

Colonia 2 2 0 0 9 2 +7 6 c

Salto 2 2 0 0 3 1 +2 6 c

Florida 2 1 0 1 5 3 +2 3 c

Río Negro 2 1 0 1 3 5 -2 3 c

Cerro Largo 2 0 0 2 1 3 -2 0 e

T y Tres 2 0 0 2 2 9 -7 0 e