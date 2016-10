Colorados piden al intendente Lima la remoción de dos integrantes de su gobierno

El Partido Colorado (PC) brindó ayer a la mañana una conferencia de prensa para repudiar los dichos de dos integrantes del gobierno departamental ante el fallecimiento del expresidente Jorge Batlle y solicitar al intendente Andrés Lima la remoción de sus cargos de Regino López y Lorena Molina.

Es así que en dicha conferencia de prensa hicieron uso de la palabra, el secretario general del PC, el edil José Luis Presentado, el integrante del Comité Ejecutivo Departamental del PC Leonardo Vinci, la edil María de los Ángeles Márquez, el presidente de la Junta Departamental Alberto Villas Boas y el coordinador de bancada colorada Alberto Subí.

COLORADOS DOLIDOS

“Queríamos hacer saber –comenzó diciendo Presentado- lo dolido que está el PC y lo dolido que está también Uruguay por el fallecimiento del expresidente Jorge Batlle, porque algún desubicado, actualmente integrante del gobierno de turno, un irrespetuoso, hizo algunos comentarios que no nos parecen adecuados”.

LOS MISERABLES

“El General Rivera –dijo Vinci-, en una de las primeras leyes votadas en Uruguay, estableció principios para una ley de prensa, en la cual establecía que sobre su persona, sobre los gobernantes de aquel entonces, se podía hablar libremente porque no habría ningún tipo de restricciones. Si el doctor Batlle estuviese vivo, ninguno de nosotros estaría hoy aquí, pero el doctor Batlle está muerto”.

“Recordábamos en estos días, en la obra de Víctor Hugo ‘Los Miserables’, en la cual narra cómo queda la noche en el campo de batalla, y la cola que viene de los ejércitos, los rezagados que se les llama, que vienen robando a los muertos el botín, y sobre eso versa buena parte de ‘Los Miserables’, y creo que es aplicable a la situación que vivimos hoy”.

PEDIMOS RESPETO

“El PC está de luto –dijo Márquez-, un país entero está de luto, y el PC lo que está pidiendo es respeto. El mismo respeto que tuvieron las más altas autoridades y representantes de todos los partidos a nivel país. Hasta el presidente de la República tuvo ese respeto, que no tuvieron algunos dirigentes locales”.

“Esos agravios gratuitos y desafortunados hacia los presidentes Batlle y Sanguinetti por parte de dos jerarcas de la Intendencia, solamente nos dividen y generan odio, y con odio no se puede gobernar”. “Este no es el Salto que el PC quiere. Salto merece jerarcas que gobiernen sin odio, jerarcas que no le deseen la muerte a más personas ni que festejen la muerte de un presidente. Esto es violencia que genera más violencia y más odio. Y lo hace porque son representantes del gobierno departamental”.

“El PC le está exigiendo la renuncia a Regino López y a Lorena Molina. Y si estas personas no renuncian, le estamos exigiendo al intendente que les retire la confianza que les depositó el día que les dio esos cargos, que son de confianza y por designación directa. Y si el intendente no les retira la confianza y no los retira del cargo, tenemos que interpretar que está de acuerdo con lo que se dijo, tenemos que interpretar que esas infelices palabras, entonces también son parte de su vocabulario”.

Si el intendente “no toma medidas, él va a ser el responsable de estos infelices dichos. Así que no queremos un gobierno departamental que impulse odio y división, es lo que estamos solicitando, la renuncia de los dos jerarcas, y en su defecto, que el intendente les retire la confianza y que les retire del cargo”.

REPUDIO A ACTITUD

EL PUEBLO consultó qué pasos se darían si el intendente mantenía en sus cargos a los jerarcas denunciados por el PC, lo que fue respondido por Villas Boas. “Entiendo que esto es una decisión política que tiene que tomar el intendente, y como dijo la edil María de los Ángeles Márquez, en el caso de no tomar ninguna medida, vamos a entender que esas palabras también salen del propio gobierno del Frente Amplio y del propio doctor Andrés Lima”.

“Otra cosa no podemos hacer. Repudiamos esta actitud, que entendemos es muy baja. Estamos convencidos, por los propios dichos del Frente Amplio, de toda la dirigencia del PIT CNT que concurrió” al velatorio de Batlle, “que la bandera del PIT CNT estuvo a media asta, el respeto que se le brindó al doctor Jorge Batlle por parte de toda la colectividad política y que pasó a ser patrimonio de todo el país, no se merece que se le hable de esa forma”, concluyó.