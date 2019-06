Atacar es clave para desnivelar.

Defender sobre la base de la solidez, se transforma en un acto de eficacia.

La eficacia en definitiva, se asocia a la razón.

Porque la elaboración de conclusiones como estas, le viene como anillo al dedo al Salto Nuevo que ganó.

Llegó al gol a los 20′ del primer tiempo.

Por el medio surgiendo Gonzalo Trindade, tiro y rechazo. Otra vez a cuenta del goleador, sin que nadie del fondo de Saladero optara por algún recurso.

El segundo impacto fue gol, con Agustín Cardona en el ritual de la condena.

Fue el 1 a 0 de Salto Nuevo, en ese primer tiempo de los vaivenes adversos por los dos. Porque más allá de un remate libre de Domingo Ramírez en Alos 12′ y esa incidencia de los 20′, el desencanto-impotencia de los dos, con el fútbol librado al error permanente.

Y el hecho es que Saladero fue cayendo en la telaraña defensiva rival.

Lejos de la armonía y criterio de partidos anteriores.

Porque en el caso de Salto Nuevo, sabe que no tiene tanto para ofrecer, pero a lo que tiene, lo persigue el afán de sacarle jugo.

Y le sacó jugó.

Desde la disciplina táctica para que el anticipo dictara verdades, y después en el fondo, las columnas de Albín-Madruga.

El liderazgo de los dos siempre. Saladero los padeció.

UNA CUESTIÓN DE ESPERA

Esa rutina del segundo tiempo.

La búsqueda de Saladero.Las variantes que no faltaron.

Ya en el primer tiempo “Chirola” Píriz.

Más después Rivero y de última Cortez.

Fortalecimiento de ataque, pero sin que la pelota llegara limpia. Cuando Duffey se va expulsado a los 5′, Salto Nuevo y el convencimiento: la espera.

La eficacia defensiva, pero también un par de llegadas para el apunte. Por los 23′ con el turno de Lairihoy.

En los 37′ cuando Madruga llega limpito sobre el segundo palo, le pega muy abajo y la manda por arriba.

Hasta Salto Nuevo pudo decidir con el 2 a 0.

Y la ofensiva de Saladero. Que no dejó de ir, de buscar, de querer.

El latigazo de Domingo Ramírez para que tiemble el arco.

Fue la última chance de un equipo al que esta vez le faltó el nivel de producción de partidos anteriores, porque las luces fueron tenues.

Lejanas.

Porque Salto Nuevo se hizo poder de eficacia defensiva. Ese poder que se volvió razón.

Esa razón que definitivamente, Saladero padeció.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Parque Ernesto Dickinson.

Árbitro central: Walter Araújo (MUY BIEN).

Asistentes: Víctor Rodríguez-Héctor Moreira.

SALTO NUEVO (1)- Ernesto Samit; Braian Almeida, Richar Fabián Albín, Cristian Madruga, Güilver Duffey; Ignacio Moreira, Gian Rodríguez, Emiliano García (Juan Carlos Ribero), Juan Alberto Iriarte; Gonzalo Trindade (Darío Vargas), Fabricio José Lairihoy.

Director Técnico: José Enrique García Duarte.

SALADERO (0)- Agustín Cardona; Diego Machado (Juliano Rivero), Matías Da Silva, Agustín Rodríguez, Daniel López; Hugo Muñoz, Juan Píriz, Gian Luca Ramírez; Matías García (Sebastián Cortés); Oscar Dávila (José Luis Píriz), Domingo Ramírez.

Director Técnico: Henry Píriz.

GOL: 20′ Gonzalo Trindade (SN).

Expulsado: 5′ ST Güilver Duffey (S.N).

EL MEJOR DE LA CANCHA: Richar Albín-Cristian Madruga.

EL MEJOR DE SALADERO: Domingo Ramírez.