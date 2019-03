Es seguro que ni Joselo García en Salto Nuevo y Sergio Vallejo en River Plate, se fueron con la conformidad alcanzada. Los dos seguro, que admitirán el imperativo de corregir, perfeccionar lo que no funcionó. Después de todo, es la cuenta regresiva de cara al inicio del Campeonato Salteño. Y más allá de la imposición de Salto Nuevo 2 a 0 en la final del torneo aniversario de River Plate, las heridas en la certeza.

O dicho de otras manera: las certezas relativas, sobre todo en un plano general, porque algunos aciertos fueron puntuales desde lo individual.

En materia colectiva, la lectura es una, tan sostenible como inapelable: a los dos les falta.

Fue un trámite lejano en eficacia en el primer tiempo. Tres situaciones ofensivas a favor de River (Juan Rodríguez-Rodrigo Machado y de última Santiago Pintos), mientras Salto Nuevo distó de partir con alguna señal de vínculos ofensivos, para desmoronarse en la pretensión de los últimos metros, ganados a favor de alguna chance.

AHORA SALTO NUEVO

Pero en la recta final, la situación se alteró. Con más plasticidad de movimientos el Salto Nuevo de “Joselo” y más expuesto a la duda el River de Sergio, al que le costó demasiado establecer desniveles en ataque. En los 6′ cuando Salto Nuevo llegó al gol, cabezazo mediante de Franco González. Fue tiempo de variantes. Salvo los goleros, los ingresos que no faltaron.

Al cabo estos partidos, implican banco de prueba. En los 19′ la sanción del penal desde Gustavo Barboza, pegada con suficiencia del “Paco” Emiliano García a la derecha de Diego Arzaguet, para condimentar la diferencia.

River Plate no dejó de pretender es cierto, hasta rebeliones individuales para modificar el estado de situación. Pero Salto Nuevo se acomodó más a la medida de la circunstancia.

Hasta llenar esa copa que se fue para la casa propia.

Fue el campeón, y ganó bien. Pero las certezas fueron ocasionales. Quedaron heridas.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-