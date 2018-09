Cada partida con la mira puesta en un objetivo, se carga con su inevitable ilusión. A veces terca. A veces corajuda. Ocurre que no hay razón para sentirse vacíos de chance, si por algo llegaron a esta secuencia que llegaron. Es noche de arranque para la tercera rueda.

Todos contra todos. Si Universitario no es el campeón al cabo de las cinco fechas, tiene derecho a un partido adicional porque se acreditó el Acumulado. Hoy es el primer día. O la noche de palpitación sin más trámite: Salto Nuevo y Gladiador a las 21 horas en el Dickinson. Perder de pique, es un paso fulero. Ganar: un espaldarazo. Y el empate, implica quedar a media agua: sin tanto y sin tan poco. La historia se echa a andar para los seis. Es la historia pendiente del Campeonato Salteño. Gladiador es compañero fiel en tiempos de decisiones: está ahí. Salto Nuevo no clasificó el año pasado y en este 2018, fue el último en acoplarse al tren. Gladiador tiene una estructura general superior, e incluso más cuota de gol. ¿Pero quién podría bajarle el pulgar al Salto Nuevo, del corazón bien puesto siempre? Es noche incierta. La invitación en la mesa. Los dos primeros comensales. Y hay que ir decidiendo. No siempre el tiempo espera. Seguro que no espera.