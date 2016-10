De lo que no hay dudas: la campaña de Salto Nuevo es simplemente de excepción. No por nada esos 36 puntos en la tabla del Acumulado y sin descartarse tampoco en el Torneo Clausura (segunda rueda). De 19 partidos jugados, 10 ganados, 6 empatados y 3 perdidos, llegando a 29 goles a favor, 19 goles en contra. De última, clavó el 3 a 0 sin más vuelta ante River Plate, plasmando el desnivel en la recta final. Tiene primerísima chance de clasificación y ya en la próxima fecha puede ratificar la opción en puerta. De todas maneras en el Salto Nuevo de Federico Suárez de la Dirección Técnica, los miramientos del futuro existen y se admite una necesidad: que el equipo se nutra de mayores caudales de mitad de cancha para arriba.

A la luz de ese fin, el objetivo de búsqueda, simplemente que no ha faltado.

LA HORA DE LOS DOS

Es cuestión de memoria reciente, para rescatar los casos de MAICOL TRINDADE, desde el momento que su última aparición a nivel de la Liga Salteña de Fútbol, data a nivel de selección. En tanto, en pocos días más adquiere la condición de jugador libre, contabilizando entonces dos años sin jugar. Salto Nuevo le echó el ojo y Maycol virtualmente pasa a ser uno más en el plantel albiverde. Igual situación se plantea en torno a NICOLÁS TRINDADE, con recordado pasaje por Salto Uruguay, para luego ser futbolista de Saladero. En definitiva, son los dos nombres encarpetados por Salto Nuevo, sobre todo con la mira puesta en la tercera rueda.

EL CASO DE JOSÉ GONZÁLEZ

La dolencia física de José González, para permanecer al margen del partido ante River Plate. No por otra razón apareció Ariel Gaite. Lo cierto que el dolor fue limitándose y hasta hubo quienes suponían que podía alistar en el partido de la fecha que pasó. Pero finalmente no. Ahora hay que aguardar el transcurrir de la semana, para calibrar la chance de retorno al equipo titular. De todas maneras en tiendas de Salto Nuevo, rige por sobre todo un objetivo: el de no arriesgarlo. En tanto, un detalle que no es menor: en la nómina de relevos frente a River Plate todos los incluídos de mitad de cancha para arriba. Los casos de Estíven Panza (autor del tercer gol), Oscar Dávila, Santiago Pintos y Cristian Alvez. Esta vez, Pablo Nicolás Fonseca al margen de la espera. Salto Nuevo es hoy: convencido, fortalecido.