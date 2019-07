Libertad F.C. entregó Led de 40 pulgadas

Todo cambió de un día para el otro. Ferro Carril retornará el próximo fin de semana al Campeonato del Interior, jugando por la Divisional «B», en tanto Universitario jugará el sábado en el Dickinson (hora 18) y no el domingo. Por lo tanto se liberó de partidos el Merazzi y los juegos de Ferro y la «U» por la 1ª fecha del Clausura, se trasladan al miércoles 31 de julio.

Teniendo en cuenta que el Dickinson quedaría sin juegos el domingo, las gestiones surtieron efecto: Salto Nuevo y River Plate, que en principio afrontaban en D. Artigas, definitivamente en el estadio. Santa Rosa-San Eugenio DEBEN hacerlo en el escenario mayor por un tema de seguridad. La idea original de Salto Nuevo, era la de optar por el Dickinson.

Tras esas puntualizaciones, definición en materia de cartelera de fútbol en la «A» y «B».

Domingo 28 de julio. 1ª fecha. Campeonato Clausura.

PARQUE RUFINO ARAÚJO

Hora 13.30′ Albion vs Almagro.

Hora 15.30′- Ceibal vs Progreso.

PARQUE DICKINSON

Hora 13.30′- Santa Rosa vs San Eugenio.

Hora 15.30′- Salto Nuevo vs River Plate.

CANCHA DE NACIONAL

Hora 13.30′- Hindú vs El Tanque.

Hora 15.30′- Nacional vs Deportivo Artigas.

CANCHA DE SALADERO

Hora 13.30′- Fénix vs Arsenal.

Hora 15.30′- Libertad vs Saladero.

PARQUE TOMÁS

GREEN (Tigre).

Hora 13.30′- Chaná vs Dublin Central.

Hora 15.30′- Tigre vs Sud América.

Miércoles 31 de julio.

CANCHA DE SALADERO

Hora 20: Gladiador vs Universitario.

Miércoles 31 de julio.

PARQUE ERNESTO DICKINSON.

Hora 19.30′- Ferro Carril vs S. Uruguay.

CON FINAL SUB 20

Ayer en el Consejo de la Divisional «B», la fijación del partido final en categoría Sub 20. Será el lunes próximo, 29 de julio a la hora 19, en campo de juego de Parque Policial: Sud América vs San Eugenio. En caso de empate en los penales, alargue y penales, sistema Fifa.

CON LAS SANCIONES

A saber: Luis Leites (Tigre) 1, Patricio Forti (Arsenal) 1, Gabriel Rosado (San Eugenio) 3, Jorge Fernández (Almagro) 6, José Luis de Freitas (Almagro) 3, Pablo Muñoz (Santa Rosa) 2, Diego Summers (Fénix)) 2.

LIBERTAD: EL QUE CUMPLE

El ganador del primer sorteo del bono colaboración de Libertad F.C., fue Edgardo Lequini con el número 326, que correspondió al primer premio del sorteo de quiniela nocturna del viernes 28 de junio. El premio fue entregado en la sede social de calle Ramírez 554, barrio Cien Manzanas por parte del presidente de la institución, Luis Saavedra y el secretario, Sergio Pintos. Saavedra, recordó que «este fue el primer sorteo del bono colaboración y ahora resta el sorteo final esperado por todos, que es el Auto Suzuki Alto 0Km que se sortea en diciembre con el gordo de fin de año», agregó que «la venta continúa, aquellos que no adquirieron su número lo pueden solicitar a través del 092350392 o en nuestra sede». Edgardo Lequini, agradeció a Libertad por el gesto de haberle comunicado que había ganado el sorteo, ya que no se había enterado que número había salido, e invitó a que colaboren con este club que viene trabajando muy bien y necesita la colaboración de todos. En la edición de mañana de EL PUEBLO, el registro fotográfico y el anuncio del festival para el sábado, como aspectos puntuales.