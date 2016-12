Sub 15: “desde afuera calentaron el clima”

Fue en el marco de la novena fecha de la segunda rueda en categoría Sub 15. El miércoles que pasó a la noche, se enfrentaron Salto Uruguay y Salto Nuevo en el Parque Julio Pozzi.

El arbitraje de Ruben Ferreira, con Juan Suárez y Pablo Almirón en calidad de asistentes. Al partido no le faltaron incidencias, de esas que orillan lo prohibido, lo sancionable. Hasta que llegaría el momento en que la bomba detonó: entonces, la violencia.

Reyerta que se fue generalizando. Lenguaje de los puños, con participación de jugadores, e incluso de familiares directos de estos. En tanto, de acuerdo a lo que se apuntara a EL PUEBLO, al árbitro Ruben Ferreira se le hurtó la mochila, en cuyo interior no faltaban documentaciones personales. Lo cierto es que la mochila no apareció, pese a que se practicaron algunas averiguaciones, para dar con quienes perpetraron el robo. Desde las dirigencias de Salto Uruguay y Salto Nuevo, el lamento por lo sucedido. Lo cierto es que la situación se volvió incontrolable.

No es la primera vez que se producen en el Consejo Único Juvenil, hechos marcados por la violencia. El desvío del fin en jugadores que transitan por edad adolescente. Siempre de acuerdo a los testimonios en esa dirección, “hubo quienes desde afuera calentaron el clima y no faltaron algunos jugadores que entraron en esa manija”. El hecho es que además a nivel del Consejo Único Juvenil, la seguridad es mínima o inexistente. Por lo tanto, en la medida que el brote de violencia gana espacios, cabe la interrogante: ¿quién frena después?