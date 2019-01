Salto – Paysandú para la TV

La televisación del clásico del litoral que se jugará éste sábado 19 de enero en el estadio Dickinson lleva a que el partido comience a las 22:15 horas, ello siendo puntual con el horario pactado.

La verdad de que dicho horario de inicio va a contramano del sentido común, un partido de fútbol que terminará orillando la medianoche, ello pensando en la chance de que la familia se acerque al estadio para acompañar a las selecciones salteñas (juvenil a primera y la mayor luego).

Es que es un horario complicado para volver, por si hay que tomar ómnibus a la medianoche por ejemplo, con lo peligroso que se ha puesto vivir por estos lares ante una inseguridad creciente.

Además la propia televisación quita público y más con ese horario, sea por comodidad de quedarse en su casa frente a la TV, ahorrar la entrada en época de vacas flacas o no jugársela de ir si está medio feo el tiempo (que por estos días es moneda corriente en nuestra región).

Usted me dirá son excusas para no asistir, pueden ser pero también son argumentos para no hacerlo.

La famosa “vidriera” de la TV, el clásico litoraleño se verá en todo el país y en el mundo, todo muy lindo pero para el aficionado que va a la cancha no es un horario acorde más allá de que sea un sábado y al otro día la mayoría no trabaje. Ojala el público acompañe, pero la verdad que este tipo de horarios juega en contra, al menos del sentido común.

JOSÉ LUIS TORIANI