Cereijo y Dos Santos con respuesta en cancha

Al cierre de la presente edición de EL PUEBLO, se prolongaba en el Dickinson, el partido amistoso entre la selección de Salto de mayores y el combinado juvenil de Uruguay en categoría Sub 17. Sucede que todo se complicó porque la unidad que trasladaba a los celestes, padeció un desperfecto mecánico y permanecieron tres horas aguardando en la ruta, la solución que finalmente se planteó. La idea era llegar a Salto a las 17 horas y lo hicieron sobre las 20 horas. Todo el calendario de partidos se atrasó. Unos 120 aficionados en el Dickinson.

A primer hora, 40′ minutos de los juveniles de Uruguay y Salto, con victoria visitante 1 a 0. El equipo «naranjero» integró a Nicolás Sánchez; Facundo Correa (Diego González), Alexis Piegas, Ismael Ferreira, Facundo Rodríguez; Alan Aranda, Kevin Colobrado (Diego Machado), Renzo Legnazzi (Santiago Sautto), Ezequiel Martínez; Mateo Torres (Santiago Duarte), Juan Errandonea.

EL TIEMPO DE

LOS MAYORES

Tras esos 40′, un segundo tiempo con igual suma de minutos, en este caso con una selección de mayores como parte de la escena. A saber: John Patrick Burgardt; Franco Rivero, Jorge Dalmao, Piegas (juvenil) y Gonzalo Martín Silva; Diego Agustín Suárez, Agustín Pintos, Rafael Cereijo, Matías Leguísamo; Alexander Píriz y George dos Santos. Ese segundo tiempo, concluyó empatado 1 a 1. Clave para dos: Dos Santos y Cereijo. Los dos lesionados otra vez a la cancha y la respuesta que no les faltó.

Para el apunte: en los dos últimos tiempos en el arco de Uruguay, el salteño Lukas González a la hora de atajar. En el primer «chico» (de alguna manera hay que denominarlo), con Bruno Vera en el bloque central de los celestes. Vera alista en Ferro Carril y ya lo tiene fichado Nacional de Montevideo.

CON LOS TITULARES

De última, Jorge Noboa dispuso en cancha, la base del equipo potencialmente titular que enfrentará a Dolores el sábado próximo en el Dickinson, en la quinta fecha de la zona. La ausencia de Darío Rondán y Franco da Silva que encararon trabajos diferenciados, mientras Marcelo Menoni no acudió a la práctica especialmente autorizado: ayer llegó a los 30 años.

Hoy las selecciones salteñas retornan a la fagina. Dolores en el horizonte y bien que se sabe cual es el fin.