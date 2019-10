Sub 14 y Sub 15

Las selecciones de Salto Sub 14 y Sub 15 recibirán hoy viernes 25 de octubre a Paysandú en el estadio Ernesto Dickinson. La Sub 14 jugará a las 19 horas por el Campeonato Nacional Integración AUF – OFI y la Sub 15 jugará a las 21 horas por el Campeonato de Selecciones de OFI 2019.

Con todos los detalles para una nueva presentación de ambas selecciones juveniles salteñas:

SUB 14

Salto – Paysandú: Viernes 25 Octubre. Hora 19:00; Estadio «Ernesto Dickinson» de Salto. Árbitros de Río Negro Capital: Carlos Peralta (Central), Miguel Norciglia y Fabricio González (Asistentes). Veedor Sr. Marcelo Beltramelli.

Young – Tacuarembó: Sábado 26 Octubre. Hora 15.00; Estadio «Juan A. Lavalleja» de Young. Árbitros de Flores: Darío Pedreira (Central), Heber Dotta y Gonzalo De León (Asistentes). Veedor Sr. Ignacio Chiessa.

Bella Unión – Rivera: Sábado 26 Octubre Hora 15:00; Estadio «Ricardo Yacquez» de Bella Unión. Árbitros de Paysandú Interior: José Pelayo (Central), Edward Chuayre y Carlos Gabriel Valdomir (Asistentes). Veedor Sr. Ricardo Yacquez.

Guichón – Artigas: Sábado 26 Octubre Hora 17:00; Estadio Municipal de Guichón; Arbitros de Tacuarembó Interior, Tacuarembó Capital y Durazno Capital: Mario Mauttones (Central), Erico Ferrari y Claudia Merigo (Asistentes). Veedor Sr. Pablo Moncalvo.

SUB 15

Salto – Paysandú: Viernes 25 Octubre. Hora 21:00; Estadio «Ernesto Dickinson» de Salto. Árbitros de Río Negro Capital: Fabricio González (Central), Miguel Norciglia y Carlos Peralta (Asistentes). Veedor Sr. Marcelo Beltramelli.

Young – Tacuarembó: Sábado 26 Octubre. Hora 17.00; Estadio «Juan A. Lavalleja» de Young. Árbitros de Flores: Gonzalo De León (Central), Heber Dotta y Darío Pedreira (Asistentes). Veedor Sr. Ignacio Chiessa.

Bella Unión – Rivera: Sábado 26 Octubre. Hora 17:00; Estadio «Lindolfo Canosa» de Bella Unión.

Árbitros de Paysandú Interior: Carlos Gabriel Valdomir (Central), Edward Chuayre y José Pelayo (Asistentes). Veedor Sr. Ricardo Yacquez.

Libre: Guichón.