El día de hoy, en la Calandria Polo Club de Salto, se estará llevando a cabo la etapa final del torneo de polo que se comenzó a realizar desde hace un tiempo entre equipos de Mercedes, Río Negro y Salto.

El Polo Tour del Litoral se comenzó a jugar en la ciudad de Young, y el fin de semana anterior se disputó en Mercedes.

Este fin de semana le corresponde a nuestro departamento recibir a los equipos, que jugarán durante tres días en busca de obtener el torneo que se llama “Corredor de los Pájaros Pintados”.

Hoy comenzarán a disputarse algunos partidos y mañana continuarán. Por otra parte el domingo se jugarán las finales y se entregará la copa a los campeones.

Son 6 equipos los que participan, pero cabe destacar que este torneo se caracteriza por ser de camaradería e integración.

Es importante resaltar que la entrada a este evento es libre y gratuita y que el público contará con servicio de cantina.

Así se jugará:

VIERNES 11:

11:00 hs. Il Tramonto vs. El Principito

15:45 hs. Maiorano vs. Indarte & Cia

17:00 hs. CTD VS. ERCA

SÁBADO 12:

11:00 hs. 2º Perdedor vs. 3º Perdedor

15:45 hs. 2º Ganador vs 3º Ganador

17:00 hs. 1º Ganador vs. 1º Perdedor

DOMINGO 13:

11:00 hs. Copa Intendencia de Soriano. Perdedor del partido 1 vs. Perdedor Semis

14:30 hs. Copa Intendencia de Río Negro. Ganador Partido 1 vs. 1º Perdedor Semis

16:15 hs. Final Copa Corredor de los Pájaros Pintados.