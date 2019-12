Fútbol Sala resultados

Se cerró la tercera fecha (1ª rueda) del campeonato “Salteño en ambas divisionales, en lo que hace a la división principal, sin dudas no fue un buen comienzo de campeonato para el actual campeón Chaná en esta temporada 2019 – 2020 del Fútbol Sala a nivel local. Más allá del tremendo mérito de los rivales de turno, caso Almagro que tras un gran inicio de campeonato hoy es líder en tabla con puntaje ideal (3 – 3), aspecto que sin dudas vale destacar, nos quedamos con este “flojo” inicio del equipo que siempre será protagonista, no solo por plantel, sino también por el juego estratégico que despliega. Por algo es el tri campeón “Salteño”, un plantel de jugadores plenamente aptos para la disciplina, y que despliega un juego estratégico que sin dudas lo ha tenido como protagonista principal en las últimas temporadas.

Al cabo de la tercera fecha, también se registraron otros resultados destacados, caso concreto la victoria de Florida ante Ferro Carril en cifras de 5 a 4. Haciendo referencia a la divisional de ascenso “B”, los que tuvieron un buen arranque fueron los equipos de Salto Rowing y San Eugenio, ambos son punteros al cabo de tres fechas disputadas, y por lo mostrado también dejan en claro que serán protagonistas reales de la temporada a la hora de pensar en los potenciales candidatos y/o favoritos a obtener los dos ascensos reglamentados, habrá que ver si ambos mantienen regularidad en el juego, ya que también queda claro que el campeonato en la “B” también será pro demás interesante y competitivo, así de simple.

TODOS LOS RESULTADOS DE LA 3ª FECHA

Divisional “A”

Saladero (14) – Chaná (4).

Almagro (7) – Tigre (4).

Florida (5) – Ferro Carril (4).

Nacional (10) – Universitario (8).

Divisional “B”

Salto Grande (11) – San Isidro (6).

Bohanes (12) – Sud América (4).

Dublín Central (4) – Salto Rowing (4).

San Eugenio (3) – Géneve 5 (2).

Ceibal (9) – Atlético Juventus (5).

Fecha libre: Progreso

TABLA DE POSICIONES

Divisional “A”

Almagro 9, Tigre 6, Ferro Carril 6, Saladero 6, Chaná 3, Nacional 3, Florida 3, Universitario 0.

Próxima fecha “A”

Cuarta: Primera rueda

Florida vs Universitario.

Almagro vs Ferro Carril.

Tigre vs Chaná.

Saladero vs Nacional.

Divisional “B”

Salto Rowing 7, San Eugenio 7, Progreso 6, Géneve 5 6, Bohanes 6, Dublín Central 5, Salto Grande 3, Ceibal 3, Sud América 3, Atlético Juventus 0, San Isidro 0.

Próxima fecha “B”

Cuarta: Primera rueda

San Eugenio vs Ceibal.

Salto Rowing vs Géneve 5.

Sud América vs Progreso.

Salto Grande vs Bohanes.

Dublín Central vs San Isidro.

Fecha libre: Atlético Juventus.