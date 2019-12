Por Nicolás Caiazzo

Finalmente se dio lo que se esperaba y otra copa por el Torneo del Interior de Rugby quedó en la ciudad de Salto. En lo que significó un gran año para los equipos representantes de nuestro departamento, Vaimaca Rugby Club y Salto Rugby Club, este último terminó por darle el broche soñado a una gran temporada plagada de buenos resultados pero más que nada experiencia.

La Copa de Plata en juego en el marco de dos finales que tuvieron como participantes al club Salto Rugby definiendo el tercer y cuarto puesto en M17 ante Robles de Trinidad.

DOS VICTORIAS A BUEN RITMO

La primera final fue llevada a cabo en Cancha de Robles, logrando el equipo salteño imponerse 28 – 17 ante el locatario, en el marco de un partido que fue muy cerrado. En esa oportunidad recién en el segundo tiempo el conjunto Salteño logró doblegar al rival e imponerse en el marcador con una buena actuación por parte de Felipe O’Brien con 4 conversiones. En ese entonces los trys fueron convertidos por Manuel Martínez en dos oportunidades, además de Bautista Laventure e Ignacio Campos logrando anotar los dos restantes; Felipe O’Brien arrojaría los cuatro tiros posteriores con pelota quieta que completarían la cifra.

La segunda final tendría lugar el pasado domingo en suelo salteño, en cancha del Cuartel, donde los deportistas salteños lograron completar lo iniciado en Trinidad en el marco de un preparativo extraordinario a cargo de las sub comisiones del club, adornando la cancha con los colores representativos y amoldando el recibimiento a algo tan digno como una final.

En un marcador de 36 – 7 sobre el conjunto visitante, Salto Rugby logró sacar a su favor un partido en el que Robles venía a acortar las distancias en el marcador y buscar hacer su juego. Un try convertido rápidamente en el inicio a favor de Salto Rugby terminó por matar la ilusión de la visita, que, pese a que por un instante pasó en el marcador, luego no pudo sostener su nivel y terminó cediendo ante la insistencia. Los trys de Fausto Silva, Manuel Martínez, Sebastián Ponciolo, Bautista Laventure, Camilo Gaite y Fran Gabrielli, sumado a las tres conversiones de Felipe O ‘Brien, lograron enmarcar al conjunto salteño como el tercer mejor equipo del Interior de nuestro país.

Terminado el encuentro se desarrolló un tercer tiempo entre jugadores y allegados de ambas instituciones, dando muestra de los valores de confraternidad existentes en este deporte.