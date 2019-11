El pasado domingo se disputó la primera final de la Copa de Plata por el torneo del interior de rugby. Instancia que tiene al club Salto Rugby definiendo el tercer y cuarto puesto en M17 ante Robles de Trinidad.

La actividad que fue llevada a cabo en Cancha de Robles arrojó que el equipo salteño se impusiera 28 – 17 ante el locatario, en el marco de un partido que fue muy cerrado donde brilló la entrega de ambos equipos. Fue recién en el segundo tiempo donde el conjunto Salteño logró doblegar al rival e imponerse en el marcador con una brillante actuación de Felipe O’Brien con 4 conversiones.

Los trys fueron convertidos por Manuel Martínez en dos oportunidades, además de Bautista Laventure e Ignacio Campos logrando anotar los dos restantes; Felipe O’Brien arrojó los cuatro tiros posteriores con pelota quieta.

El domingo 1 de diciembre se estará llevando a cabo la segunda final en cancha del cuartel.

La final de oro por su parte se está disputando entre Cardos de Durazno y San Javier de Tacuarembó, a la espera del segundo choque. Cardos se quedó con la victoria 17 a 13 sobre San Javier.

OLD CHRISTIANS VS OLD BOYS POR LA FINAL DEL URUGUAYO

El Estadio Charrúa vivió otra jornada espectacular con el rugby de clubes. Dos partidos, cuatro equipos, cuatro hinchadas conviviendo en la misma tribuna y mucha emoción.

Más allá de que de rugby se vio poco porque había mucho en juego, los dos encuentros tuvieron sus emociones hasta el final.

A primera hora, Old Christians le ganó a Carrasco Polo 20 a 12 y se metió una vez más en la final del Uruguayo de Clubes que en 2018 perdió con Trébol de Paysandú en cancha de Old Boys.

Los azules no tuvieron un gran partido pero en el complemento fueron efectivos cuando se instalaron en campo rival apoyando dos tries, uno a los 58’ y otro a los 78’ para dar vuelta un marcador que tras la primera parte había sido favorable al «Caballito» que se fue al descanso 12-6 arriba.

Con el pasaje a la final asegurado, Old Christians esperaba su rival que iba a salir del encuentro de segunda hora entre Old Boys y el Montevideo Cricket Club, que venía de dejar por el camino a Trébol, el actual campeón uruguayo.

Y el Decano comenzó mejor. Jugando en campo rival e imponiendo su juego, sumó un penal y un try para sacar ventaja pero el azulgrana repuntó y se fue al descanso 13-11 arriba cuando Cricket ya jugaba con 14 por expulsión de Henry Frederick.

En el segundo tiempo, el Decano hizo un gran partido defensivo y cuando las cosas estaban igualadas en 16, Germán Albanell le dio la victoria a Old Boys 19-16 en un partido que se terminó con fallos polémicos del árbitro Santiago Romero y protestas de Cricket.

El clásico de los colegios entre Old Christians y Old Boys definirá el Uruguayo de Clubes el 16 de noviembre, según detalló Ovación.