Esta semana que pasó se realizó la citación de los jugadores que formarán parte de la Selección Salteña de básquetbol.

Cada uno de los equipos ya tiene su entrenador y también comenzaron los entrenamientos de cara al próximo Litoral de Selecciones organizado por la OBL. El único plantel que aun no comenzó a entrenar fue el de la Sub 14 que resta confirmar el día de práctica.

Cabe destacar que cada uno de los campeonatos se jugará por sedes en el próximo mes de diciembre.

A continuación compartimos las integraciones de cada uno de los planteles.

SUB 14

Entrenador: Ricardo Almirón. Los jugadores citados son: Ramiro De Los Santos, José Fagundez, Tawil Ocampo, Diego Lima y Matias Espinosa de Ferro Carril. Enzo Gomez, Lautaro Olivera, Diego Moraes y José Rey de Salto Uruguay. Martin Rodriguez, Sofía Sica y Gian Castillo de Juventus. Agustín Mendez y Bruno Diaz de Nacional. Francisco Garcia de Universitario.Esteban Sosa de Circulo.

SUB 16

Entrenador: Martin Biassini, asistido por el Entrenador Atilio Lima. Los jugadores citados son: Ignacio Pedetti. Ramiro Da Costa Porto. Tabaré Olivera. Ramiro Gerez. Felipe Di Donato. Camilo Arizeta. Agustín Vázquez de Salto Uruguay. Ramiro Bellacci, Lucas Núñez. Luis Sequeira de Juventus. Santiago Peña, Antonio Núñez. Natanael Rodríguez de Universitario. Braulio Delgue, Samuel Bentos Pereira y Lucas Conde de Circulo. Martín Tessadri, Facundo Pino, Valentín Hornos y Manuel Sarli de Nacional. Octavio Cuello de Ferro Carril.

SUB 18

Entrenador: Ricardo Corbella. Los jugadores citados son: Bruno Bellacci, Bruno Cardozo, Santiago Fletcher, Guillermo Nuñez y Ezequiel Tessadri de Juventus. Ezequiel Correa, Marcio Rodriguez y Santiago Real de Universitario. Angel Caballero y Máximo Cerpa de Ferro Carril. Mariano Artegoytia y Thiago Pedrozo de Salto Uruguay. Ivo Dos Santos de Nacional. Lorenzo Guimaraens de Circulo.

SUB 20

Entrenador: Atilio Lima, asistido por el Entranador Martin Biassini. Los jugadores citados son:

Jesua Medeiro, Javier Cardozo, Rafael Banega, Nicolás Cezimbra, Facundo Cavanna de Ferro Carril. Nicolas Lewis, Renzo Racedo y Francisco Bordagaray de Universitario. Gastón Baranov y Diego Aguirre de Juventus. Thiago Altamiranda de Nacional. Nicolás Torrens, Facundo Martinez y Omar Lafuente de Circulo. Francesco Bolonini de Salto Uruguay.