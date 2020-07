El presidente de la Liga le da crédito

El Congreso del Litoral Norte que pasó. Y no pasó de largo la doble asistencia de los presidentes de AUF y OFI, ya con la instancia concluída. Pero sirvió a los efectos que tanto Mario Cheppi como Ignacio Alonso, plantrearan, juzgaran o informaran sobre determinadas realidades que hacen al fútbol nacional. En el caso de Cheppi, dejó en claro que NO HAY FECHA CONCRETA PARA CUANDO PUEDE RETORNAR EL FÚTBOL DEL CAMPEONATO DEL INTERIOR PENDIENTE, CON AFICIONADOS EN LAS TRIBUNAS.

En el Congreso, las delegaciones de Salto y Paysandú apuntaron en un mismo fin, «porque jugar sin fútbol es inviable. No es posible obtener recursos básicos, si no tenemos gente que pague la entrada. Así de simple».

LA HORA DE ALONSO

Tanto uno como otro presidente hicieron acto de presencia en Young, que se transformó en sede del Congreso de la Confederación del Litoral. Luego ambos en Salto, sumándose el Dr Fernando Sosa, quien es el representante de OFI en AUF, en temas estrechamente vinculados al protocolo. En la edición de la víspera de EL PUEBLO (Página 22), una interrogante sin más giros: «¿Poder político detrás del retorno de Salto al esquema profesional?».

Sucede que el interés de Alonso en particular, apunta al tanteo de tres plazas: Salto, Paysandú y Rivera. En su breve estadía en Salto, Alonso habló laudatoriamente de la plaza salteña, con ese doble emblema que además suponen Edinson Roberto Cavani y Luis Alberto Suárez.

LIMA EN EL HORIZONTE

Después del mediodía de ayer, la comunicación de cronistas de este diario con el presidente de la Liga Salteña de Fútbol. Juan Ramón Guarino. Una manera de ratificar lo que fue algo más o mucho más que una especulación periodística.

«El hecho es que Salto tiene una plaza en AUF y Alonso quiere hablar con el Dr Andrés Lima. Cuando Alonso estuvo esas horas en la tarde del sábado, se propuso un contacto que finalmente no se produjo. Pero la posibilidad está abierta para que en breve se pueda producir un encuentro. Hasta ahí es lo que se».

Real también que en los últimos días Ignacio Alonso, fue derramando enfoques en esa dirección: gestionar para que algunas plazas del Interior puedan sumarse al esquema del frágil profesionalismo, cargado de tempestades económicas adversas, por lo menos a nivel de clubes.