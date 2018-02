El problema de la inseguridad en nuestro departamento se ha incrementado en los últimos tiempos, aunque no de una forma sustantiva, ya que el aumento de las denuncias por distintos delitos mantuvo un nivel ascendente pero mínimo.

En ese aspecto, los números que arroja el Ministerio del Interior así lo establecen ya que marcan un aumento de las denuncias por los delitos más habituales, pero no son tan altos los números, por lo cual en realidad podría decirse que los mismos mantienen una línea ascendente.

A esto se le suma el problema de la falta de recursos humanos para atender los problemas de inseguridad.

Por tal motivo en nuestra sección semanal Detrás de los Números daremos a conocer algunos de los números que la Policía maneja respecto a las denuncias de delitos en nuestro medio.

MAS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD

Según el Ministerio del Interior son 92 las denuncias que se presentaron por rapiñas delitos de rapiña en Salto en el año 2016, al tiempo que las mismas aumentaron a 163 en el mismo período del 2017, registrándose 71 casos más de este delito el año pasado.

Los delitos de rapiña refieren al hurto con violencia en la persona para poder consumar ese hecho. Es decir, el delincuente debe amedrentar, amenazar o castigar a la victima para después sustraerle un objeto para su provecho o el de un tercero.

En tanto, que las denuncias por el delito de hurto registradas durante el año 2016 alcanzaron las 5.258, mientras que las delitos de robo durante 2017 ascendieron a 5.524 en todo el departamento. Los mismos superaron los 12 delitos de robo por día en promedio. Asimismo, hay un incremento de las denuncias por violencia doméstica y de género, que alcanzaron los 9 casos diarios. En tanto los accidentes de tránsito son cerca de 5 hechos por día.

Para combatir esta ola de inseguridad la Policía de Salto cuenta con más de 600 funcionarios policiales en todo el departamento, habiendo zonas más complejas donde hay mayor concentración de efectivos y otras zonas donde literalmente no hay funcionarios para atender requerimientos de la población, como algunas de las zonas rurales.

Con todo, este año ya asumieron sus funciones 31 nuevos policías que fueron destinados en su totalidad al patrullaje callejero en las distintas zonas de la ciudad, para mantener la política de disuasión y prevención del delito.

Una de las zonas más pobladas de la ciudad es la que debe atender la Seccional Tercera, que atiende a más de 43.000 habitantes y para lo cual cuenta con menos de una decena de funcionarios por turno. Aunque tiene el apoyo de otras unidades tácticas que están en constante movimiento por toda la ciudad.

POCA COSA

Por otro lado, el hecho de que con la aparición del nuevo Código del Proceso Penal descendieron los índices de condenados por la justicia es cierto, en Salto había más de un procesado por día, con o sin prisión, por estar implicado en un hecho delictivo.

El tema es que el actual proceso entiende ser más garantista y ello dificulta muchas veces que las pruebas ofrecidas al tribunal sean tenidas en cuenta para implicar a un delincuente en un caso concreto.

Esto generó que haya menos personas que fueran implicadas por la justicia en los últimos tiempos. Por eso según publicó el Poder Judicial en su sitio web, en lo que va de la puesta en vigencia del nuevo proceso penal, hubo 80 actuaciones en total en los dos juzgados penales de Salto. Ese número no es alto si tomamos en cuenta que con el proceso anterior, llegaba a haber 80 actuaciones en un solo mes. Así las cosas, los problemas de seguridad siguen siendo un problema a resolver.

Los Números:

80 actuaciones penales en 3 meses

5524 denuncias de robo en 2017

163 denuncias de rapiñas en 2017

31 Policías nuevos

600 funcionarios en total