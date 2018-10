Básquetbol selección. Hoy inicia en Paysandú el Clasificatorio Litoral de la Copa Nacional U18 a nivel de selecciones

Tal cual lo habíamos informado oportunamente, al momento que se había decidido la competencia a nivel de clubes y selecciones de OBL, cuando también se había fijado, tras disputarse el torneo del Litoral en categorías Sub 14, y Sub 16 (clubes y selecciones), que la división Sub 18 tendría su competencia, pero la misma formaría parte de un Clasificatorio para la Copa Nacional U18, que en este caso tendrá como sede, y lugar de disputa el estadio Municipal cerrado “8 de junio” de Paysandú.

De este Clasificatorio saldrán las dos selecciones (1º y 2º) que más adelante jugarán la definición de dicha Copa Nacional en el Sur del país ante los clasificados de aquella zona, incluido Montevideo.

Sin dudas que esta nueva presentación de la roja de la “S” ha generado gran expectativa, más allá de lo fueran los resultados obtenidos por los chicos de Sub 14 y Sub 16, porque ahora los muchachos de la U18 han tenido un poco más de tiempo para trabajar con los entrenadores Sebastián M. González y Martín Biassini. Existe un buen material, jugadores que en cada caso se destacan, y ya forman parte de los planteles de primera división en cada uno de sus clubes, y es por eso que hoy inicia el camino Salto en otro torneo de nivel Regional, con toda la chance intacta, de poder acceder a la clasificación que luego tendrá cómo epílogo la definición en la zona Sur del País.