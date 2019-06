Salto Uruguay se hizo de los tres puntos ante Nacional ayer por 1 a 0 en el marco de la 7ª fecha del Salteño de la divisional “A”.

El decano hizo el gol en el inicio mismo del partido y después se dedicó a cuidarlo y buscar de contragolpe.

Fue Nacional el que hizo el desgaste en todo el partido, principalmente en el complemento. A los 3’ de pique lo tuvo a José Rodríguez que invadió el área decana y sacó un potente remate que fue interceptado por el golero Carrara. Sobre los 6’ mano de un defensor tricolor en el área, tras una jugada ofensiva bastante entreverada del decano, el árbitro Izaguirre no dudó y marcó la pena máxima.

Miguel Márquez con un fuerte remate ejecutó a Regueira y cambió penal por gol.

Luego el partido entró en una fase dónde los dos intentaban progresar con la pelota pero sin profundidad, escaseando jugadas que terminaron sobre los arcos.

Una buena para el albiceleste a los 38’, remate rasante de Campos que tapó bien el golero Regueira.

El tricolor quiso con alguna corrida de Luis Leguisamo pero sin poder dar la estocada final en el área rival.

En el segundo tiempo Nacional tuvo más actitud a la hora de atacar, creando circuitos de juego por momentos y llevando peligro certero al arco defendido por Carrara que tuvo un par de buenas intervenciones.

A los 18’ de pelota parada Luis Leguisamo sacó un buen remate, direccionado y con potencia, pero Carrara atento voló sobre su izquierda y despejó el peligro.

A puro enganche llegó Fraga a los 23’ al área misma tricolor y sacó un remate cruzado que terminó dando en el palo. Sobre los 29’ llegada a fondo de Nacional, la pelota se perdió apenas afuera tras el toque de Leguisamo.

Otra para el dueño de casa a los 32’ Pereira se lanzó de cabeza en el área y la pelota se fue rozando el palo derecho.

Nacional batalló todo el partido, principalmente hizo meritos en el segundo tiempo para llevarse otro resultado, cosa que no se dio, por no estar finos en la definición por un lado y por las buenas intervenciones de la defensa decana, con un par de tapadas del golero Carrara y un par de sacadas en la línea de los defensores.

Lo de Salto Uruguay fue práctico, hizo el gol, defendió la ventaja y trepó a la punta de la tabla.

JOSÉ LUIS TORIANI

——————————————————

ASÍ PASÓ

Campo de juego: Nacional.

Árbitro: Marcelo Izaguirre (Bien).

Asistentes: Marcelo Díaz – Ignacio Sañudo.

SALTO URUGUAY (1): Agustín Carrara, Walter Campos (Gabriel Suárez), Nicolás Rodríguez, Adrián Rivero, Richard Requelme, Ezequiel Martínez (Paolo Tabarez), Emanuel Fraga (Pablo Domínguez), Javier Gómez, Miguel Márquez, César Silveira, Ignacio Bueno. DT: Martín Ferrando.

NACIONAL (0): Carlos Regueira, Franco Bisio, Rafael Pereyra (Ricardo Laforcada), José Gómez, Santiago Nuñez, José Rodríguez, Juan Nuñez (Ángel Pereira), Cristian Castillo, José González, Luis Leguisamo, Rodrigo Fasanello (Matías Leguisamo). DT: Alejandro Torrens.

Gol: 1T 6’ Miguel Márquez de penal (SU).

Mejor jugador de la cancha: Javier Gómez.

Mejor jugador de Nacional: Luis Leguisamo.