-Está claro que 1966, no fue ni es, un año más en la historia de Salto Uruguay FC.

50 años atrás, cuando los decanos alcanzaron la gloria: ser Campeones del Interior. El registro gráfico es puntual. Ahí está foto que no traiciona. Ese decano para la historia.

El de Luis «Macho» Alfieri en la Dirección Técnica y toda una pléyade de memorables.

No solo porque fueron campeones, si porque antes y después de esa consagración, expusieron la verdad de sus clases y rebeldías. Pero sobre todo, una bien entendida cuestión sentimental por la camiseta a bastones blanca y celeste.

Hasta que cada uno de ellos, fue concluyendo la misión como futbolistas, pero sin embargo, sus nombres se llamaron a perpetuidad: ¡porqué hay nombres que se quedan para siempre en la memoria colectiva! Y algunos de ellos, personajes en el tiempo.

Por eso del sentir, del querer, de superar o transgredir fronteras clubistas, para ser…un poco de todos. De todos.

¡Ese es el caso de WALTER ALLIANI!

El «Chancho» en ese Salto Uruguay Campeón. El del temple y el coraje.

El que no era capaz de medir el riesgo físico, en pro de la causa iluminada….atesorada.

Por eso, en las últimas horas, ese volver al 66, cuando tradujo el último adiós.

Y no han faltado desde Salto Uruguay, los apuntes reflexivos por ese «Papi» que así pasaron a llamarlo, y al que no le importó ya no ver con sus ojos y apelar al bastón.

¡El corazón de Walter, nunca dejó de ver tantos tiempos idos, y tantas proverbiales vigencias desde el más encendido afecto!

En casos como estos, no solo se mezclan las imágenes de aquel jugador, sino la densa generosidad bien humana. Después de todo, la muerte nunca podrá empalidecer el eterno y mágico crepitar de los inolvidables por siempre. Nunca podrá. Nunca.

-ELEAZAR JOSÉ SILVA-