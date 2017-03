Torneo de selecciones Máster en octubre.

En el club del Círculo Policial de Tacuarembó se cumplió el pasado domingo la Asamblea anual de las distintas ligas de fútbol Máster que hoy componen lo que podría ser la Confederación del Norte.

FÚTBOL y FÚTBOL

El tema fútbol por todos lados. El fútbol de aquí, el de Tacuarembó, de Montevideo y del más allá durante toda la reunión que duró casi 3 horas y contó con la presencia de todas las Ligas que ya han disputado los 6 torneos.

HAY OTROS QUE QUIEREN

Sin duda que lo que hace esta Confederación trasciende y hoy hay solicitudes de incluir nuevas selecciones. Se habló de Artigas y Rivera entre otras por estar en la zona norte y se sabe que ambas tienen torneos de esta categoría. De querer alistarse estas Ligas, obligaría a formar otras Séries y jugar el torneo por zonas. Un punto para el futuro.

TACUAREMBÓ SEDE

Un punto que importa y mucho fue el designar a Tacuarembó como organizador del próximo torneo que se jugará en octubre y del que se brinda el fixture aparte. Pero también se designó a la Liga de la tierra de Carlos Gardel, como sede permanente de esta Confederación. Las razones esgrimidas son la de cercanía geográfica para otras Ligas. Por lo tanto, de aquí en más, cuando haya necesidad de un Congreso, vamos todos a Tacuarembó.

SALTO SEDE

Pero también ya se confirmó a Salto como organizador del torneo que se deberá jugar en octubre del 2018. Aquí, la posibilidad de incluir alguna nueva selección de las ligas de fútbol Máster.

TODOS LOS PARTIDOS

Fue uno de los puntos que llevó más intercambio de ideas. Hubo torneos ya jugados donde algún equipo se retiró del campeonato cuando ya no tenía chance de ser campeón. Como ocurrió el año pasado en Paysandú cuando Salto se coronó campeón faltando una fecha. Ahora se determinó que de aquí en más, se deben jugar TODOS los encuentros aún haya un campeón anticipado. De no hacerlo deberá afrontar una multa.

EL TORNEO 2017

Ya se sabe que se jugará en Tacuarembó. El fixture ya está fijado. El organizador comunicará en tiempo y forma a los participantes los horarios y canchas donde se jugará.

-Cada liga deberá llevar hasta 30 jugadores y un árbitro. Los encuentros serán controlados por ternas con las reglas vigentes.

-La Liga que por alguna razón no lleve un árbitro, deberá hacer frente al costo de un árbitro de la Liga de Tacuarembó.

-El jugador deberá presenta a la Mesa Documento de Identidad vigente para justificar su edad.

-El locatario deberá brindar hospedaje a las 5 delegaciones visitantes.

-Los encuentros tendrán dos tiempos de 35 minutos.

-Hay cambios libres.

-Dos amarillas y se sanciona al jugador con un partido de pena. Tarjeta “roja” no podrá jugar por el resto del torneo.

CONFRATERNIDAD

Concluido el Congreso, las delegaciones visitantes y los “locatarios” se reunieron en un almuerzo de camaradería donde se siguió hablando de fútbol, lo ocurrido en torneos anteriores y la promesa de hacer un buen torneo de la temporada 2017.

GUSTAVO FERRAZ

Por último consultamos sobre el paradero de Gustavo Ferráz. En dos o tres consultas se nos dijo que en los últimos tiempos no fue visto en canchas de Tacuarembó por lo que creen, que esté dirigiendo en alguna otra zona de nuestro país.

¿CUANTOS TIENEN?

Cuando se habló del potencial que Salto tiene en el fútbol Sénior y el Máster, más de uno volvió a preguntar, ¿cuantos equipos tienen?. Pensamos que quedó la duda o el “estos nos están macaneando” sobre que en Salto hay 42 equipos Sénior y 18 a nivel Máster. La verdad es esa (colaboración de Enrique Tourn).

Todos los encuentros

Programa de encuentros para el 7º regional de fútbol Máster.

-Octubre: Viernes 13 por la mañana.

Fecha (1).

SALTO – Tacuarembó

Bella Unión – Paysandú

Cerro Largo – Treinta y Tres.

Por la tarde.

Fecha (2)

SALTO – Cerro Largo.

Paysandú – Treinta y Tres.

Bella Unión – Tacuarembó.

-Sábado 14 por la mañana

Fecha (3)

SALTO – Treinta y Tres.

Cerro Largo – Bella Unión.

Tacuarembó – Paysandú.

Por la tarde.

Fecha (4)

SALTO – Paysandú

Bella Unión – Treinta y Tres.

Tacuarembó – Cerro Largo.

-Domingo 15 por la mañana.

Fecha (5)

SALTO – Bella Union.

Cerro Largo – Paysandú

Treinta y Tres – Tacuarembó.

Todos por penales

Tal cual estaba fijado, el pasado sábado se jugaron en el Estadio “Tomás Green” de Tigre los encuentros revancha del torneo de clubes campeones del fútbol Sénior que anualmente organiza Tito Aplanalp.

TODOS POR PENALES

La novedad fue el hecho de que en los 4 partidos hubo necesidad de definir por penales ya que los ganadores de la primera fecha ahora perdieron y los que habían empatado volvieron a hacerlo y los penales decidieron el pase a semi finales de Cybarán, Libertad, Sud América y Unión.

Mañana miércoles antes de comenzar la reunión de la Liga se sortearán los rivales a enfrentarse en semi finales.