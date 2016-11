La selección Sub 15 de Salto va hoy al “Luis Koster” de Mercedes en busca de su pasaje a la final del torneo de esta categoría.

DIFÍCIL, PERO

Todos sabemos que es una parada bastante difícil, pero no llega a ser un imposible para los juveniles de Jorge Noboa. Ocurre que Mercedes que nos empató sin goles el pasado sábado aquí en el Dickinson, esta noche en su casa y ante su gente, tratará de hacer valer su condición de local y sabe que ganando por cualquier resultado, dará el paso definitivo a la final.

SALTO ESTÁ

Esta selección juvenil de Salto ha pasado por instancias difíciles y supo salir airoso. Pero además, está el incentivo de llegar a jugar la final habiendo ganado más de un encuentro en calidad de visitante.

Un gol de Salto, obligará al local a convertir dos para eliminarnos. La confianza está intacta. Jorge Noboa sabe como enfrentar estas situaciones, ya lo hizo en otras similares y salió airoso.

La delegación partirá en las primeras horas de la tarde de hoy ya que el partido en el Koster está fijado para la hora 20.

Tranquilidad muchachos, Soriano va a ser un rival muy difícil, pero no es un imposible.

ASÍ JUEGAN

Sábado 5 de noviembre.

Árbitros de Fray Bentos. Carlos Peralta, Yosel González y Ruben Cichero.

Estadio Luis Koster de Mercedes.

Hora 20. Mercedes – Salto en selecciones Sub 15.

-El que se clasifique a la final, deberá enfrentar al ganador de la “llave” entre Maldonado y Canelones.

-La clasificación de estas “llaves” se definirá por puntos, diferencia de goles, mayor cantidad de goles logrados como visitante o penales.