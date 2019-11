“¿Ya votaste?”, “¿Dónde?”, “¿Había mucha gente?”, decían las voces que primero empezaron a escucharse en la mañana de ayer entre los transeúntes que se cruzaban por distintos puntos de la ciudad. En realidad la jornada se inició con una llamativa calma, más si se la compara con la mañana del 27 de octubre, cuando se cumplió la primera vuelta de estas Elecciones Nacionales. Es que en aquella oportunidad llovía bastante, lo que hizo que el tránsito de vehículos fuera más intenso. Esta vez, en cambio, muchos optaron por trasladarse a pie. Incluso, si bien el servicio de transporte urbano (ómnibus municipales) fue otra vez gratuito entre las 7:00 y las 21:00 horas mostrando Credencial Cívica o constancia de votación, no fue tan utilizado como en octubre por el mismo motivo que mencionábamos anteriormente, el del clima. En ese sentido, el de ayer fue un “hermoso día”, como mucha gente repetía por todos lados. Claro que igualmente no fue un domingo más, por supuesto. Salto se caracteriza por ser una de las ciudades del interior del país que mayor color y movimiento le imprime a instancias de este tipo, y ayer no fue la excepción.

Desde la Junta Electoral se sugería “no dejar para último momento”

Como es habitual, en las primeras horas de la mañana fueron más las personas de mayor edad las que concurrieron a votar. Los más jóvenes optaron, en general, por hacerlo más próximo al mediodía o durante la tarde. Esto llevó a que una de las integrantes de la Junta Electoral, Verónica Malinovsky, en diálogo con EL PUEBLO, dijera que “sabemos que los más jóvenes acostumbran a ir más tarde (a votar), pero les sugerimos no dejar para último momento”. Sucede que, narró Malinovsky, “pasó en octubre el caso de dos jóvenes que sobre última hora hicieron cola en un circuito (rural) equivocado, entonces mientras se trasladaban al que sí les correspondía, ya era tarde y no pudieron votar”. A modo de anécdota, comentó también sobre el caso de un médico uruguayo que estudió y estaba radicado en Cuba, entonces “en una elección no vino a votar y si bien pagó la multa correspondiente no regularizó la situación (actualización de información); en esta elección, ahora radicado en Venezuela, tampoco vendrá y pagará la multa, pero al no regularizar la situación quedará inhabilitado para próximas elecciones”. A su vez, Malinovsky enfatizó en que quien se encontrase fuera del departamento y no hubiera podido venir a votar por motivos laborales, tiene a partir de hoy un mes para presentar ante la Corte Electoral una constancia de su patrón que pruebe que lo necesitaba trabajando allí ese día. La otra opción es presentarse en una seccional policial con tres testigos que manifiesten que la persona se encuentra trabajando en ese lugar y a la constancia que le entregue la policía presentarla en la Corte”. Igualmente, sugirió que este tipo de trámites es mejor hacerlos a partir de la semana próxima, dado que en la primera semana aún habrá demasiado trabajo para los funcionarios de la Corte.

La nueva Junta Electoral

La oportunidad también fue propicia para consultarle a Verónica Malinovsky sobre cómo quedó integrada la nueva Junta Electoral luego de las elecciones del 27 de octubre. Vale recordar que también eso se votaba en aquella jornada. Informó entonces que en su caso fue una vez más reelecta (por el Frente Amplio), por lo que iniciará su tercer período consecutivo en la función. Además fueron electas: Niz Díaz (Frente Amplio) como Presidente, Vanesa Garbarini (Partido Colorado) como Secretaria y dos vocales más, una por el Partido Nacional y otra por Cabildo Abierto. “Todas mujeres; el sector masculino sólo quedó en el plano de los suplentes”, dijo Malinovsky en tono jocoso.

Por otra parte, indicó que preveían tener “los datos primarios alrededor de la hora 24, aunque con los trabajos de boca de urna, el trabajo de encuestadoras, etc., pensamos que un buen rato antes ya se sabrá el resultado, ya que es una elección de escrutinio sencillo, con solamente dos opciones, como si fuera un plebiscito”. En cuanto al estudio de votos observados, chequeo de actas, comparación entre actas y datos ingresados en las tablets con que contaron las mesas receptoras, y otros detalles, dijo que se realizará mañana martes.

OPERATIVO POLICIAL

El Sub Jefe de Policía de Salto, Crio. Mayor Adolfo Cuello, también dialogó ayer con EL PUEBLO, aunque explicó que el principal encargado del operativo especial de la jornada de ayer era el 3er. Jefe o Director de Coordinación Ejecutiva, Crio. Mayor Luis Monge Giménez.

Indicó Cuello que “el operativo en Salto, salvo pequeños matices, es igual al del 27 de octubre, porque se conformó un orden de operaciones para las dos elecciones, que cubre circuitos en el caso de los custodias y un remanente de personal que nosotros llamamos disponibilidad administrativa, con un determinado sistema por si amerita actuar no sólo en caso de desórdenes o situaciones límites, sino también para otras tareas aleatorias previstas, como mecánicos, gomeros, entre otros. Es decir que contamos (para la jornada de ayer) con 216 efectivos policiales; de ese total hay 83 trabajando como custodias en diferentes circuitos (45 en locales de votación rurales y 38 en urbanos) y el resto, 133 efectivos, prontos para actuar en caso que se requiriera otras tareas”, afirmó el jerarca. Expresó asimismo el deseo de que la jornada se viviera con la misma tranquilidad que la de octubre, “donde no hubo ningún inconveniente y salió todo basado en lo planificado, acorde a nuestras previsiones, en aquella oportunidad no hubo nada para informar posteriormente y esperemos que ahora ocurra lo mismo”. Además, dijo que se había acordado con los referentes de los distintos partidos políticos que quien ganara festejaba en Plaza Artigas y calle Uruguay. Finalmente hizo un llamado público: “que todo aquel que se sienta tentado de salirse de nuestras tradiciones democráticas de paz, tranquilidad y respeto, antes se tome unos minutos para reflexionar”.