Salto Básquet selecciones Formativas

Llegó el día, hoy inicia el campeonato del Litoral O.B.L en Formativas.

Llegó el día, hoy inicia el campeonato del Litoral a nivel de selecciones Formativas organizado por O.B.L (Organización de Básquetbol del Litoral). En el estadio poli deportivo “1º de diciembre de 1912” de Ferro Carril F.C esta tarde, a partir de la hora 15.00, irá la bola “naranja” al aire para dar inicio a otra competencia (2019) de selecciones Formativas del Litoral, con participación en este caso de los combinados de Salto, Paysandú, y Soriano. Tras lo que fuera todo el período de trabajo realizado por la dupla de entrenadores integrada por Sebastián M. González y Martín Biassini con los tres grupos seleccionados, hoy arranca el campeonato que tendrá a Salto jugando de local en esta primera fecha, la segunda se disputará en la ciudad de Paysandú, y cerrará la tercera fecha en la ciudad de Mercedes.

Luego de varios días de intensa preparación, en diferentes escenarios, las selecciones de Salto en divisiones U13, U15 y U217, inician hoy una competencia diferente, aquella donde todo jugador quiere estar, pero lamentablemente es reducido el número de convocados por el Cuerpo Técnico, quienes en definitiva serán, los que tengan la chance y el orgullo de ser los representantes de nuestro departamento, y de vestir la gloriosa camiseta roja de la “S”

Y mejor inicio no podía tener el campeonato sin dudas, hoy en la primera fecha del torneo, que se juega aquí en nuestra ciudad nuevamente Salto vs Paysandú frente a frente, y por un campeonato del Litoral…todo dicho.

Detalles para hoy

Así jugarán

Campeonato del Litoral O.B.L: Selecciones Formativas

Selecciones participantes: Salto – Paysandú – Soriano

Sábado 27 de julio

Escenario: Estadio poli deportivo “1º de diciembre de 1912” (Ferro Carril F.C)

Valor de la entrada: General $ 100.00

(Menores de 12 años acompañados por un mayor, gratis)

(Jugadores de Formativas de la L.S.B presentando carnet de jugador, gratis)

Árbitros: (a designar)

SALTO vs PAYSANDÚ

Hora 15.00: Categoría U13

Hora 17.00: Categoría U15

Hora 19.00: Categoría U17

Aquí están, los que vestirán la roja de la “S”

Selección U 13

Martín Almeida, Ignacio Tauré, Valentín Campos, Sebastián Méndez, Martín Pérez, Franco Da Rosa, Francisco Martínez, Lucas Insaurralde, Ignacio Paulino, Salvador De Souza, Mauro Benítez, Valentino Oliva, Matías Núñez, Francesco Fioritti, Ignacio Alfieri, Tiago Alfieri.

Selección U 15

Santiago Gómez, Thiago Da Rosa, Patricio Montero, Camilo Paulino, Francisco Fernández, Andrés Da Costa, Ramiro Píriz, Thiago Benítez, Gastón Rodríguez, Juan Manuel Ferreira, Massimo Oliva, Joaquín Núñez, Bruno Díaz, Lautaro Chiriff, Santiago Stábile, Luciano Martínez.

Selección U 17

Samuel Bentos, Renzo Guglielmone, Bruno Da Rosa, Ramiro Bellacci, Lucas Núñez, Bautista Chiesa, Agustín Vásquez, Lautaro Olivera, Alan Moreira, Agustín Méndez, Manuel Sarli, Matías De Gorriarán, Gastón Ferreira, Ramiro De los Santos, Facundo Sanders.