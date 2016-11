-Se termina el torneo de selecciones Sub 15. La definición será aquí en nuestro Estadio Dickinson, cuando se enfrenten Salto y Canelones.

-Vale recordar que en el encuentro de “ida” la victoria fue “canaria”

por 4 a 2. Esta tarde se juega la revancha y de aquí, saldrá el campeón del interior.

-Pero vamos a reiterar que en estas finales, NO HAY DIFERENCIA de goles ni valor doble para los goles de visitante por lo que, Salto ganando por cualquier diferencia, estará forzando la definición por la vía de los tiros penales.

SALTO TRANQUILO

La selección de Jorge Noboa trabajó durante la semana corrigiendo aspectos ofensivos y con mucho dialogo entre el plantel y cuerpo técnico. No vamos a descubrir nada si decimos que la visita vendrá con “mucho hielo”, la meta será la de enfriar el partido, hacer correr los minutos como sea necesario sabiendo que de los tres resultados que deje el fútbol, dos le sirven y los clasifica.

Salto deberá estar tranquilo, un gol puede llegar el cualquier momento, pero asegurarse que la defensa no de las facilidades que en algunos pasajes dio en el partido de la semana anterior.

La confianza está intacta, las banderas prontas, solo falta concretar en el Estadio Dickinson ante un rival que se presenta como muy difícil.

ASÍ JUEGAN

Estadio DICKINSON.

Hora 16.30 Selecciones Sub 15 de Salto y Canelones.