-Estamos en semifinales del torneo de selecciones Sub 18 de OFI.

-El grupo ya está en Florida. Se fueron en la tarde de ayer para llegar al encuentro de esta noche con el descanso necesario para afrontar ese difícil compromiso.

-Estamos todos de acuerdo que aún no se ganó nada y habrá que seguir luchando para llegar a jugar la final por el título del interior.

-Restan 90 minutos de fútbol ante Florida para poder llegar a la tan ansiada final. La ventaja de Salto es el haber ganado en el primer encuentro jugado en el Estadio Dickinson. Por lo tanto hoy, un empate clasifica a Salto. Pero también perdiendo pero habiendo marcado algún gol en el “Campeones Olímpicos” de Florida.

-Sin duda que va a ser un encuentro difícil ya que el local no querrá resignar el pasaje a la final. Mirando resultados anteriores de parte del rival de esta noche, vemos que Florida “volteó a varios” en su reducto para poder llegar donde hoy está.

SALTO ESTÁ PRONTO

Pero este plantel de Jorge Noboa ya dio muestras de que sabe lo que quiere y que sabe muy bien dónde está parado. Se trabajó bien durante la semana salvo el miércoles que había pactado un encuentro de práctica ante un equipo local, pero la lluvia caída en las últimas horas de esa tarde hizo que no se jugara al fútbol a fin de cuidar el piso del Estadio y todo se limitó a un movimiento liviano con jugadas tácticas.

ASÍ JUEGAN

-Estadio “Campeones Olímpicos” de Florida.

Árbitros de Tacuarembó. Mario Mauttone, M. Bengoechea y Nancy Ripoll.

Hora 20 Florida – Salto.

Veedor de OFI: Sergio Gabito.

Partido de “ida”, Salto de local 1 a 0.

-Parque “5 de Octubre” de Rosario.

Árbitros de Canelones: Adrián Ferro, Ricardo Suárez y A. Maldonado

Hora 20 Colonia – Río Negro.

Partido de “ida” Colonia de visita 4 a 2.

LOS EQUIPOS

-SALTO: está pronto. De no mediar problemas de último momento, el equipo saldría a la cancha con: Ignacio González, Walter López y Angel Maidana, Rubén Fagúndez, Gonzalo Jorge, Gastón Elías, Nahuel de los Santos, Octavio Apatie, Enrique Rosas Pintos, Facundo Machado y Facundo Godoy. Técnico: Jorge Noboa.

-FLORIDA con: Agustín Recalde, Gonzalo Hernández, Matias Flores, Enzo Canclini y Germán Martínez, Juan González, Emilio González y Dilán García, Gonzalo Pereira, Braian García y Bernardo Ledesma. Técnico: Leonardo Dolora.

>ASÍ SE DEFINE

1) Mejor puntaje en los dos encuentros. 2) Mayor diferencia de goles. 3) Goles de visitante. 4) Penales sistema FIFA.