Ayer en Ofi con la resolución que faltaba. El fixture y los días de disputa para la próxima edición del Campeonato del Interior. En la zona del Litoral Norte se jugarán los días 11, 15, 18, 22, 25 y 29 de enero. En ese orden desde la primera a la sexta fecha. En el despegue del 11 de enero, Salto Capital y Liga de las Colonias Agrarias jugando en el Parque Dickinson. A la fase siguiente, clasifican los dos primeros. Para tener en cuenta todo el calendario.

1era fecha

Paysandú vs GUICHÓN

SALTO. vs AGRARIA

2da.fecha

GUICHÓN vs AGRARIA

Paysandú vs SALTO

3era Fecha

SALTO vs GUICHÓN

AGRARIAS va Paysandú.

4ta. Fecha

AGRARIAS vs SALTO

GUICHÓN vs Paysandú.

5ta fecha

GUICHÓN vs SALTO

Paysandú vs AGRARIAS

6TA. FECHA

SALTO vs Paysandú.

AGRARIAS vs Guichón.

LA B EL SÁBADO

En la víspera, sesión en la Divisional B. Se pactó para el sábado el partido definitivo entre San Eugenio y Sud América por el segundo ascenso a la A. En caso de lluvia, se transfiere para el domingo a las 18 horas. Seis clubes presentaron cancha, de cara a la temporada 2020. Tigre, Fénix, Progreso, Hindú, Sud América y Albion. Plazo disponible hasta el viernes. Lunes en tanto, con la última sesión del año para la B.

LA SEGUNDA FECHA DE LA LIGUILLA EN LA C

Noche agitada en la Liga. También sesión de la divisional C, que resolvio fijar para hoy miércoles en el Parque Dickinson, la segunda fecha de la Liguilla. Hora 20- Florida va Cerro. Hora 22- Lazareto vs Peñarol. En la tabla: Lazareto 3, Peñarol y Florida 1, Cerro 0. Si Cerro no gana la Liguilla, hasta siendo tercero tiene derecho a un partido adicional.