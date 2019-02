Finalmente será mañana a las 20 horas, cuando se enfrenten en el Parque Dickinson, Salto y Rivera, partido revancha del que jugaron el pasado sábado en el estadio Paiva Olivera y que concluyó empatado 2 a 2. En la edición de la víspera, la especificación desde EL PUEBLO respecto al horario. No más allá de las 20 horas. Solo en un caso habrá penales: si el desquite concluye empatado 2 a 2. Primero por puntos y en segundo término la diferencia de goles. Los dos goles “naranjeros” impactan en condición de visitante, pero la clave será no perder.

A LA ACCIÓN

En la víspera, el núcleo juvenil retornó a los entrenamientos luego de la tregua del domingo. Una manera de recomponer el físico después del viaje de ida y vuelta al departamento fronterizo. Sin lesionados, y con una duda en la integración: saber si Kévin Colobrado recupera o no la condición de titular. En la misma medida aflora la chance para Renzo Legnazzi. Mañana martes con sesión sin exigencia, teniendo en cuenta la proximidad del juego revancha. La perspectiva “naranjera” es inmejorable. Tres partidos sin derrota. Diez goles en tres partidos. La sostenida evolución de la que ha hecho alarde la sub 17 que orienta Wilson “Tortuga” Cardozo