(2da. Parte)

En nuestra edición del pasado domingo, hacíamos referencia a los buenos exponentes que Salto, como ha sido tradición, presenta en materia de Teatro. Hablábamos en la ocasión del grupo “Sintapujos” (que exitosamente acaba de ofrecer la obra Doña Ramona) orientado por Óscar Bibbó y del grupo “La Galera” que, dirigido por Ricardo González Vetey viene transitando un claro proceso de superación y ha alcanzado un muy destacado nivel (que fuera incluso reconocido recientemente por la Junta Departamental). Además, mencionábamos a dos jóvenes y destacados “teatreros”: Matías Pérez y Pablo Sánchez.

No faltaron, inmediatamente, algunas voces que nos hicieron escuchar frases como: “te olvidaste de…”, “¿por qué no nombraste a fulano?” o “mirá que te olvidaste de tal grupo”. A todos, gracias por sus aportes. Y aprovechamos para mencionar el trabajo que viene desarrollando el Elenco Municipal de Teatro, que dirige Zully Vallarino y que hace poco tiempo ofreció El herrero y la muerte.

Asimismo, podemos hablar del grupo Kalkañal y para seguir en el tema, vale decir que seguimos lamentando la pérdida (desconocemos realmente cuáles fueron los motivos) del taller de teatro municipal que brindó en nuestra ciudad (Ateneo) hasta hace algún tiempo Raúl Rodríguez Da Silva, director de amplia y reconocida trayectoria en varios países de Latinoamérica y de Europa, actualmente radicado en Paysandú (desde donde llegaba semanalmente a dictar el curso).

¿Y si hacemos un poco de historia…?

Ahora bien, si hablamos de historia un tanto más remota del quehacer teatral en Salto, deberíamos mencionar al grupo “Decir” (creado en 1947, que no se puede desligar del nombre de su directora: Nidia Arenas), el elenco “Pigmalión” (creado en 1950 y que contó con Leonardo Astiazarán y Ethel Núñez como algunos de sus principales directores), o ya en los años 60: “Club de Teatro Salto” (dirigido en distintos momentos por Berta Silva de Silva, Elena Rodríguez Musmanno y Juan Carlos Pirotto), “Ciudad de Salto” (con dirección de Arturo Fontalba y Berta Rodríguez) y “Compañía Salteña de Comedias” (dirigido por José Compte). Más adelante, habría que hacer referencia al grupo “El Picadero” (surgido por iniciativa de la actriz y poetisa Margarita Muñoa), el “Taller de Teatro de la Alianza Francesa” (orientado por Ethel Núñez), “Teatro Pueblo” (año 1986 – dirigido por Marcelino Perlas, Roberto Lucero y Óscar Bibbó), “Arlequín” (año 1987 – grupo de muy efímera existencia), “Nuevo Teatro” (año 1988), “Gente de Teatro” (año 1989, con dirección de Yannely De Vecchi). Y seguramente quedarán aún varios nombres en el tintero…Los aportes que puedan llegar de nuestros lectores siempre serán bienvenidos. ¡Salud, teatro salteño!