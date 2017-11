La presentación de la obra “Doña Ramona”, este próximo martes 21 de noviembre a las 20 y 30 horas, a cargo del Grupo teatral salteño Sintapujos, deja en claro que Salto continúa felizmente con la buena tradición de “generar teatro”. Nos referimos a que, a la trayectoria de este grupo teatral (con 28 años de existencia y con un director, Oscar Bibbó, que suma más de 50 de actividad sobre las tablas) se debe sumar el gran trabajo del Grupo La Galera, orientado por Ricardo González Vetey, grupo que fuera hace pocos meses reconocido por la Junta Departamental.

Pero además, no debe olvidarse la intensa actividad que promueve gente más joven como Pablo Sánchez (generalmente en la Sala El Andén) y Matías Pérez (últimamente en el Centro Cultural Academias Previale), amén de otras iniciativas que por supuesto también existen y realizan su aporte cultural. El teatro en Salto goza de muy buena salud. Valga la redundancia: ¡Salud!

Un libro a cambio de $100 para alguien que lo necesite

Hemos comentado días pasados varios aspectos del libro “Cazador de sueños”, de Rodolfo Nario, presentado el pasado fin de semana. Hoy queremos simplemente agregar (y por supuesto destacar especialmente) el siguiente hecho: en el acto de presentación (realizado en el Gran Hotel Concordia), el autor expresó textualmente: “El libro va a estar a partir de ahora a la venta en librerías a trescientos pesos, pero a ustedes que hoy vinieron a la presentación quiero decirles que tomen uno y no me lo paguen, pero con un compromiso: que agarren cien pesos y se los den a alguien que vean en la calle y crean que los necesita”.

Un libro como forma de ayudar, no sólo intelectualmente sino en lo económico y material a quien lo necesite, ese sería el mensaje.

A cuatro años de su muerte, recordamos a Heber Raviolo

Los cuatro años que nos separan de su muerte, acaecida el 22 de noviembre de 2013, nos parece una buena oportunidad para recordar a Heber Raviolo, gran docente, crítico literario y, sobre todo, incansable luchador a favor de la difusión de autores nacionales mediante libros. Lo hizo a esto último con su intensa labor al frente de “Ediciones de la Banda Oriental”.

Hace cuatro años escribíamos en esta página: Si se asume habitualmente la dificultad que implica la edición de libros en un país como el nuestro, la actitud de Raviolo fue, en ese sentido, una admirable muestra de convicción y valentía.

Sus objetivos fueron claros: apostar a la difusión de la buena literatura para fomentar la formación y los valores culturales de una sociedad, postergando muchas veces intereses económicos personales.

Pero además de su trabajo como editor, merece destacarse su tarea como investigador literario. Los innumerables prólogos que escribió, en especial desde la creación de la Colección “Lectores de Banda Oriental”, en 1978, son prueba de ello. Se especializó en Juan José Morosoli, Líber Falco, Anderssen Banchero y Julio C. da Rosa. Respecto a Morosoli, bien puede decirse que fue Heber Raviolo quien más estudió y difundió su obra, contribuyendo decididamente a la valoración que hoy se tiene de ella.